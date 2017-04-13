Şef’in önerisi Marco Van Ginkel

Ekonomik engellere rağmen yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen F.Bahçe'nin devre arasında adı gündeme gelen Marco van Ginkel için sezon sonunda da girişimde bulunacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Ocak ayında Hollandalı yıldız için bonservisini elinde bulunduran Chelsea'nin kapısını çalmış, ancak 25 yaşındaki oyuncu PSV'de oynamayı tercih etmişti. Chelsea'nin oyuncuyu gelecek sezon da kadroda düşünmediği, F.Bahçe'nin de Advocaat'ın önerisiyle Marco van Ginkel'i kadroya katmaya hazır olduğu bildirildi.

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Lig bitimiyle görevi bırakacak Advocaat'ın yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Takıma oyunun hücum yönünü de oynayabilen orta alan oyuncuları gerek. Van Ginkel, bu kritere uygun. Önce kiralayın, sonra Lens gibi memnun kalırsanız bonservisine talip olursunuz" dediği öğrenildi. F.Bahçe'nin Mehmet Ekici'nin dışında 2 takviye daha yapmayı planladığı kaydedildi. Bu isimlerin ilki Marco van Ginkel... Onun dışında G.Saraylı Josue ve Darmstadt'dan Mario Vrancic de listedeki diğer oyuncular.

Londra'da yayınlanan Evening Standard gazetesi, "Türkler Van Ginkel'in peşinde" başlığıyla verdiği haberinde, "PSV, Chelsea'den kiraladığı Marco van Ginkel'i sürekli sözleşme yaparak kadrosuna katmayı hedeflerken F.Bahçe de 24 yaşındaki futbolcunun peşine düştü" ifadesi kullanıldı.