Gaziantepsporlu futbolcu intihar etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bugün Celal Doğan Tesisleri'ndeki idmana gelmeyen Rajtoral, aramalara rağmen telefonlarına da cevap vermedi.

Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Çek futbolcunun merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde bulunan evine gitti.

Polis ekiplerine de haber verilmesinin ardından Rajtoral'ın kaldığı evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

Kulüp yetkilileri ve polis ekipleri evde Rajtoral'ın asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI MI VARDI?

Gaziantep yerel basınının verdiği bilgiye göre ise, Rajtoral'ın yakın arkadaşı olan eski Gaziantepsporlu Kolar,'oyuncunun psikolojik sorunları olduğunu' söyledi.

Sezon başında Viktoria Plzen'den transfer edilen Frantisek Rajtoral, bu sezon 12'si Süper Lig 8'i kupa maçı olmak üzere 20 defa Gaziantepspor forması giymişti.

GAZİANTEPSPOR'DAN İLK AÇIKLAMA

A Spor'a ve diğer basın organlarıa konuşan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl da olayı doğruladı ve şunları söyledi:

"Çok kibar, düzgün, beyefendi bir çocuktu. Takımın en sessiz, en kibar çocuğuydu. İşini yapardı. Evli değilmiş ama nişanlı olabilir. Şu anda savcı, doktorlar Adli Tıp'talar. Yazık oldu çocuğa... Savcı ve polisler kapıyı açıyorlar, hayatını kaybettiği doğru malesef. Bugünkü antrenmana da gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Ben de kulüp personelinden aldım bu bilgiyi. Çok şen, çok düzgün, süper bir çocuktu. Hiç problemi yoktu. Neden olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum çok üzüldüm.""