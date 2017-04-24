Rajtoral'ın yaptığı son paylaşım ve o trajedi!

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın intiharının ardından hem Türkiye hem de Çekya'daki futbolseverler büyük üzüntü duydu. Oyuncunun intiharının sebebini araştırırken çok ilginç bir detayla karşılaştık.

İKİ ARKADAŞIN HİKAYESİ

Geçen sezon başında Viktoria Plzen'den Gaziantepspor'a gelen Rajtoral'ın kronik yorgunluk sendromu yaşadığı iddia edilmişti. Ayrıca oyuncunun kız arkadaşından ayrıldığı ve bir süredir depresyonda olduğu da iddialar arasında yer aldı. Neden öldüğü, ardından bir sır olarak kalan Rajtoral'ın kaybı tüm ülkede büyük üzüntüye neden oldu.

TWITTER'DAN ONU PAYLAŞMIŞTI

Rajtoral'ın Twitter hesabından paylaştığı son post, Kolar'ın Gaziantepspor'dan ayrıldığı haberiydi. 'Seni çok özleyeceğim' yazan Rajtoral'ın Kolar'dan sonra şehirde kendini çok yalnız hissettiği ve tamamen içine kapandığı ortaya çıktı. Oysa ikili, çok yakın arkadaşlardı. Onlar birbirlerinin en zor anlarında yan yanaydılar.

KOLAR EŞİNİ KAYBEDİNCE...

Rajtoral gibi Gaziantepspor forması giyen Daniel Kolar da 3 sene önce derbin bir trajedi yaşamıştı. Rajtoral'ın Antep'teki en yakın arkadaşı olan Kolar'ın eşi yakalandığı amansız bir hastalığa boyun eğdi ve 2014 yılında henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetti. Eşini yitirmenin sancısını yaşan Kolar'ın yanında; Rajtoral vardı...

VIKTORIA PLZEN'İN BİR TRAJEDİSİ DAHA...

Viktoria Plzen'li bir diğer oyuncu olan Mariana Cisovskeho da uzun süre hastalıkla boğuştu. Ülkemizde de Sedat Balkanlı, İlyas Tüfekçi ve İsmail Gökçek gibi futbolcuların da yakalandığı ALS hastalığı ile mücadele eden Cisovskeho henüz yatağa mahkum olmadan son kez yeşil sahalara çıkmış ve taraftarlara veda etmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler