Beşiktaş maçını izleyen scoutlar Cengiz'e hayran kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1'le geçen Başakşehir'de maça Cengiz Ünder damgasını vurdu. Cengiz 2 golle oynadığı maçta sadece izleyenleri değil, scoutları da etkilemeyi başardı.

SCOUTLAR HAYRAN KALDI

Başakşehir-Beşiktaş maçı için tribündeki yerlerini alan İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga scoutları, Cengiz Ünder'in performansı karşısında adeta mest oldu. 19 yaşındaki futbolcu için hemen rapor hazırlayan scoutlar, 'mutlaka transfer edilmeli' notunu düştüler.

HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR

Cengiz'i izleyen takımlar arasında en isteklisi Manchester United. Ayrıca İspanya'dan Sevilla ve Villareal de oyuncuyu takip ediyor. Cengiz'le ilgilendiği iddia edilen diğer takımlar ise Bayer Leverkusen ve Inter...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

CENGİZ ÜNDER'İN İLK TRANSFER ÜCRETİ...