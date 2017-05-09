'la ilgili 'dan yeni açıklama

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.5.2017 16:59
Advocaat'la ilgili Hollanda'dan yeni açıklama

Basın toplantısında, 'ın Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi durumunda görevine başlayacağı belirtilmesinin ardından KNVB yaptığı yeni açıklamada, tecrübeli teknik adamın 9 Haziran'da takımın başına geçeceğini kaydetti

Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) yayınladığı yeni bir açıklama ile Dick 'ın milli takım teknik direktörlüğündeki görevine 9 Haziran başlayacağını duyurdu.

KNVB yetkilisi Hans van Breukelen, Zeist kentinde yapılan basın toplantısında Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanan Advocaat'ın, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Mayıs'ta Medipol Başakşehir'e elenmesi durumunda milli takımdaki görevine hemen başlayacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından KNVB'nin sitesinden bir bildiri yayımlandı. Bu bildiride Advocaat'ın 9 Haziran'da 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg'la oynayacağı maçla görevine başlayacağı kaydedildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Advocaat'la ilgili Hollanda'dan yeni açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz