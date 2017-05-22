Beşiktaş’ın büyüklüğünü gösteriyoruz

"Avrupa'da da kolay yenilmiyoruz. Beşiktaş çantada keklik görülmeyecek bir kulüptür. Herkese layık olduğu gibi davranıyoruz"

"Büyük bir değişim içerisindeyiz. Hakları yenilen Beşiktaş'ı geçtik, şimdi rakiplerimiz 'Beşiktaş kollanıyor mu?' diye konuşuyor"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulda çarpıcı açıklamalar yaparken, ezeli rakiplerine göndermelerde bulundu. Orman'dan önemli satırbaşları şöyle: ¦ Artık Avrupa'da da kolay yenilmiyoruz. Beşiktaş çantada keklik gösterilmeyecek bir kulüptür. Herkese layık olduğu gibi davranıyoruz. Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp, kenarda oturtanlara Beşiktaş'ın iyi olduğunu ve büyüklüğünü gösteriyoruz. ¦ Şampiyonluk için iki



AZERBAYCAN'A AÇILMAK İSTİYORUZ

Ligde kombine ortalaması 6309, bizim 31722. İki rakibimizin yüzde 20-30 üstünde gelir elde eden bir kulüp haline geldik. 250 milyon dolar değerinde anlaşmalara imza attık. Türkiye'nin en değerli formasına sahibiz. Yaklaşık 16 milyon dolar forma gelirimiz var.

- Bu sezon 400 bin forma sattık. Üçüncü yıldızla birlikte, satış 500-600 bin seviyesine gelebilir.

- 100 bin kongre üyesi değil de 100 milyon taraftara oynamamız lazım. Türkiye'de elde edilebilecek gelirin en üst noktasındayız. Çin'e, Endenozya'ya ve Azerbaycan'a açılmak istiyoruz.



CENK'İN BABASINA TEPKİ GÖSTERDİ!

- Hakları yenilen Beşiktaş'ı geçtik, şimdi rakiplerimiz 'Beşiktaş kollanıyor mu?' diye konuşuyor.

- Borçların büyük bölümü faizden geliyor. Borçla yaşamak zorundayız.

Tamam Tabata'nın hesabını soralım ama Beşiktaş'tan para resmi yollardan gitmiş. Diğer kulübün defterlerine bakma yetkimiz yok. Artık bu sayfayı çevirip önümüze bakalım.

- Bir babanın oğlunu savunması doğru. Ama evinde savunur. Beşiktaş'ın babası biziz. Başkasının amcası, halası aynı açıklamaları yaparsa biz Beşiktaş'ı nasıl yönetiriz? (Cenk Tosun'la ilgili)

- Fulya projesinde mahkeme Beşiktaş'ın payını yüzde 48 olarak onadı. Temyize kadar gittik. Geçmişte yapılan sözleşme ve ek protokol nedeniyle çok sonuç alınamadı.



YÜKSEK TANSİYON

Genel kurulda Ahmet Gelberi, Ozan Biber ve Okan Başaran'ın, üyelikten çıkarılması için yapılan oylamada tansiyon yükseldi. Oylama sonucunda adı geçen üç kişinin kongre üyeliğinden çıkarılması kabul edildi. Gerginlik üzerine kürsüye çıkan Fikret Orman, "Beşiktaş Başkanı'na saygı duyacaksın. 'Biz Gomez'i nasıl bedavaya almışız?' diye UEFA'ya şikayette bulunacaksın, sonra da 'Yok' diyeceksin. 'Küfür etmedim' diyor, küfür ediyor, sonra da özür diliyor. Benim ailem yok mu? Bizim haysiyetimiz, onurumuz yok mu? Biz geri zekalıyız, Beşiktaş'ın haklarını koruyamıyoruz ya siz UEFA'ya bireysel müracaat yapıyorsunuz. Gittiğiniz yol, yol değil. Beşiktaş'ı küçük düşürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.maçımız kaldı. Camiaya sesleniyorum: Gaziantep'e beraber gidelim. Orada çok taraftarımız var. Daha çok olsun diye, stadın büyük kısmını talep ettik.