Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'ta önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in kovulacak bir teknik adam olmadığını ifade eden Fikret Orman şunları söyledi:

"Ne Bilic'in ne de Şenol Güneş'in işini hiç karışmadık. Ümraniye'ye pek gitmem, Şenol ağabey ile sohbete gidiyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, Şenol hocayı rahatlatırım. Güler, eğleniriz. Şenol hocayı 1980'den bu yana tanıyorum. Ben başkan olmadan önce Şenol ağabey diyordum, şimdi de Şenol mu diyeyim. Böyle bir tarzım yok."

"Şenol hocamız da hem başkan olarak hem de bir kardeş olarak bize her zaman gerekeni göstermiştir. Biz iyi bir ekibiz. Karadenizliler genel olarak zor insanlardır, babam da öyledir. Genel olarak hiçbir şeyden memnun olmazlar, aynaya baksa kendisini beğenmez. Şenol ağabeyin de mükemmeliyetçi yapısı var, çok yufka yürekli bir insan ve korumak için de bazı sert olabilir ama çok sevecendir."

"Şenol hocayla çok zor mu? Zor ama keyifli. Mustafa hocayı soruyorum, Fatih hocayı soruyorum zor mu diye? Zor diyorlar. Bizim hocamız kovulacak adam değil. Hocamız çok iyi niyetli, namuslu bir adam."

"Hocamızla devam edeceğiz. Maaş konusu ise bizim aramızdaki bir konu. Ortada bir başarı varsa tabii ki gereken yapılacaktır. Nasıl ki oyunculara yeni sözleşme yaparken iyileştirme yapıyorsak hoca için de aynı şeyler geçerli. Hocamızla zaten bir yıllık var olan bir sözleşmemiz var, hocamıza da aynı şeyi söyledim; 2-3-4 yıllık planlar yapalım ve bunu düşün diye"