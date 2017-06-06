Balotelli’yi istemedim

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışma odasının kapısını ilk kez SABAH
'a açarak sorularımızı yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
'in geniş röportajının ikinci bölümü okuyucuyla buluşuyor… Dün yayınlanan sohbetin ilk bölümünde üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun şifrelerini ve çalışma felsefesini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, bugünkü kısımda ise transfer tercihlerini ve takımdaki yıldızları anlattı. İşte başarılarıyla adını kulüp tarihine yazdıran Şenol Güneş'in açıklamaları:
Bizim stoperimiz var. Mitrovic'i aldıktan sonra Ersan'ın alınması doğru değildi. Ersan benim beğendiğim bir oyuncu, en başta takımdan gitmesini istemeyen bendim ama gitti.
Marcelo oynuyor, Tosic var, Atınç oynuyor… Geçen gün bana geldi, oynama şansını sordu. "Senin kalman beni rahatsız etmez. Sezon başında şans da veririm. Oynarsan, savaşırsan önünü kesmem. Ama oynamayınca mutsuz olup da beni rahatsız edersen o zaman hiç gelme
" dedim ve tercihi ona bıraktım.
Demba Ba'
nın kalmasını isterim. Çok iyi, müthiş oyuncu. Performansı sene başında ne olur bilemiyorum, iyiye işaret var. Aboubakar, Cenk ve Demba Ba, üçünün de kalmasını istiyorum.
Tolga iyi bir kaleci ama maalesef bazı sıkıntıları oldu. Benim dönemimde belki iki tane hatalı maçı vardır. Ama o gün kaleci almazsan Beşiktaş'a kötü olurdu çünkü artık Tolga üzerinden takıma zarar vermeye başladılar. Bu kulüp için çok fedakarlık yaptı. Ona haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hatalı gol yedi, doğru ama kim yemedi ki! Tolga oynamadığı zaman da takıma katkı yapan bir oyuncu. Fabri de hatalar yaptı. Belki de Tolga'dan daha fazla hata yaptı. Ama Tolga'ya dönemedik çünkü seyirci onu batırabilirdi.
O zaman ikisini birden kaybedebilirdik. Zor bir karardı.
RİCARDO'YU TEK BAŞIMA DÖVERİM!
Ricardo (Quaresma), bana eldiven attı. Normalde kimse böyle bir şey yapamaz. Gidip döverim onu tek başıma. Ama hoşgörüm insaniyetten... Mesela Aboubakar, Olympiakos maçında yanlış yaptı (
rakibine kafa atmasını kastediyor). Tekrar yapar mı diye şüphemiz var, çünkü bir kez yaptı.
Şimdi bana, "Balotelli'nin transferini niye istemedin?
" diyorlar. Soruşturdum sürekli sorun çıkarıyor. Futbol olarak üstüne tanımam. Ama sorun çıkarır mı bilemiyoruz.
Hem para vereceğiz hem tehlikeye atacağız kendimizi. Bir ay bedava gelse denerim ama öyle gelmeyeceğine göre nasıl alınmasını isterim?
TANIYANLAR İYİ BİLİR, BEN TRABZON'UN KENDİSİYİM
Ben Trabzon şehrini seviyorum, doğduğum yer. Ben onun kendisiyim, ruhuyum. Bana adam ne derse desin hiç etkilemez. Ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Ama Trabzonsporlu olmak Beşiktaş'ın başarısını hayatta engellemez. Beni tanıyan bilir. İyi bir Trabzonsporlu da düzgün iş yapan adamı ister. Ben ırk, din, dil ayrımı yapmam. Önce insan olarak bakarım.
Başakş ehir bize ders oldu
Avrupa'dan elenmenin takıma etkisi oldu. Üst üste maçlar oynadık, Adana'yı zor geçtik. Sonra oyuncular biraz toparlasınlar diye idman temposunu düşürdüm ama bu sefer de zihin olarak kendilerini düşürdüler. İdman rahatlığı içerisinde çıktılar Başakşehir maçına. Motivasyon olarak hiç yoktu oyuncular. Hiçbir tepki veremediler. Buradan şampiyon olarak çıkmak kolay olmadı. Başakşehir maçı bize ders oldu.
GÜNEŞ'İN ŞİFRELERİ
Şenol Güneş röportajının dün yayınlanan ilk bölümünde zafere giden yolu anlattı.