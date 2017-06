Şampiyonluğun şifresi: 05:30

Ancak hemen arkasından da ekliyor: Futbol yan iş değil, asıl iştir. Gidip rutin çalışıp, geleyim demekle kesinlikle olmaz. Herkesin yüzdeŞenol Güneş... Milli Takım tarihinin zirvesinde 1 numaraydı ama kulüp kariyerinde kazanamadığı şampiyonluklar her zaman çok konuşuldu.Slaven Bilic yönetiminde herkes onları takdir ediyor ancak dönüp dolaşıp oturdukları koltuk üçüncülük oluyordu.Siyah-beyazlıların muzaffer komutanı,'a verdiği röportajın ilk bölümünde Ümraniye'deki bilinmeyen Şenol Güneş'i anlattı.100'ünü vermesi gerekiyor..."Müsabakaların yoğuntemposundan zihindinlenmesine geçemedim.ŞampiyonlarLigi ve Avrupa Ligi'nide düşünürsekher maç önemli olduğuiçinhalinden çıkıyorumşimdi. O mutluluğu, keyfide vücuduma ve zihnime yerleştiremedim.Yaptığın işin karşılığınıaldığını düşünüyorsunşampiyonlukla beraber amadiyemiyorsun hala. Çünküvücut bırakmıyor kendini. Dahahenüz o rahatlığa ulaşamadım.""Genelde 05:30'da tesisleregeliyorum ama saatlerefazla bakmamak lazım.Niyetim kendimi çalıştığımişe vermek... Odaklanırım.Sabah trafik oluyor,08:30'da geleceğime 05:30'dageliyorum. Sporumu yapıyorum.Sonra boş vaktim oluyor,düşünüyorum,diye... Hepburadayım genelde ya da evde,pek bir yere gitmiyorum.""Bazen maç sonrası eve gitmiyorum tesislerde kalıyorum. Zamandan kazanıyorum. Sabah kalkıp toplantı yapacağım, analiz yapacağım mesela. Önce ona, sonra idmana hazırlanıyorum.Bazen belki de dozunu kaçırıyorum, kendimi eleştirilebilirim o konuda.Fakat herkesin bulunduğu fiziki ortama gelip buraya yüzde 100'ünü vermesi lazım...'Başarı için her gün kendini yenilemelisin'beklenti var, her maç önemli ama her maçı alabilmek için oyuncunun, takımın olduğunun bir gömlek üzerine çıkması lazım. Bunun için o kişilerin kendini yenilemesi, taze bir başlangıç yapması gerekir. Ona bir şey söyleyebilmem için önce benim onu hissetmem lazım.Peki size yapılan filozof yakıştırması? "Ben unvanların, makamların hiçbirine inanmam. Filozof olmak için felsefe yapmam lazım. Ben felsefe yapmıyorum. Benim adıma makamlar verilmesini, üstüme kalmasını istemem, ben Şenol Güneş olarak sade olmak istiyorum. 'Türkiye'nin en iyi antrenörüsün, filozofsun, adamsın' dedin de ben de havaya girdim… Bunları taşıyacak yükte değilim. Bu çok tehlikeli bir şey, abartılı övgü iyi değil. Abartılı övgüden etkilenmek hiç iyi değil. Buna dikkat etmek lazım. Haksız eleştiriler var. Çok kızıyorum ama çok da takılmaya gelmez. O, onun küçüklüğü, zayıflığı benim değil. Bana sorsana böyle biri miyim diye?""Kimseyle aramda fark görmem. Yaptıklarınla saygı göreceksin. Oyuncu benden korktuğu için antrenör olduğum için bağlı kalmayacak, inanacak bana. Ben de ona inanacağım. 'Seni çok seviyorum, hadi aslanım' deyip, arkasından 'Aslında işe yaramaz' dersem ikiyüzlülük olur bu. 'Oğlum bak, seni eksik görüyorum senden daha iyi adamlarım var, çalışırsan iyi olabilirsin, olmazsa gidebilirsin', bunu demeye alışacağız. Bunu dediğim zaman bozuluyorlar ama alışacağız. Veya tam tersi 'Çok iyi oynadın aslanım, sensiz olmaz', bu da doğru değil. Sen zaten işini yapmak için buradasın."Bana, bazen 'Disiplinli', bazen 'Katı kuralcı', bazen de 'Ondan korkuyoruz' diyorlar. İşine müdahale mi ediyorum? Sana haksızlık mı yapıyorum? Ancak senin iş anlayışında kaytarmak varsa, varlığım seni rahatsız edebilir..."Bu kelimelerin hepsinin açılmasılazım, karşımdakinin nasıl baktığınıbilmem lazım. Benim görüntümle anlatmayaçalıştığım şey, bazen farklı olabilirama ağızımdaki niyet ve düşünceyiyakalaması lazım. Yakalayamazsano zaman yanlış karar verebilirsin.Çalışırken rahatsız olan bakışıvar. Ya tepki veriyor ya abartılı övgüdebulunuyor.diyor. Bazen de 'diyor, bir süre sonra "diyor. Bu bir zaman işi…""Benim için bazen 'Disiplinli, bazen 'Katı kuralcı' diyor,da diyebilir. Bazen yürürken birini görmem, kafam dalgındır…diyor. Sen deseydin 'Merhaba' diye,diyorum ben de o zaman. Ya dadiyor'. Neden korkuyorsun benden? İşine mi müdahale ediyorum, sana haksızlık mı yapıyorum? Senin iş anlayışında kaytarmak varsa veya iş disiplinin biraz daha rahatsa benim varlığım seni rahatsız edebilir.""Ahmet (Nur Çebi) Bey bir gün dedi ki bana, 'Personel senden korkuyor', ben de 'Ben gideyim onlar kalsın, rahatsız ediyorsam' cevabını verdim. Ben burada bütün personel iyi olsun diye uğraşıyorum, maaş alırken de alamadıklarında da... Ben kimsenin işine karışmam ama iş yapmadığı zaman 'Niye burası böyle değil' derim. İşini yapmayana kızarım ama son vermem. Ama bazıları hiç bunları söylemeden işine son verirler. Orayı iyi yakalamak lazım… Buranın sahibi değilim ancak hoca buraya gelsin içsin, yesin, gitsin olmaz. Biz buraya bir iş için geliyoruz."Güneş'in, çalışma masasında bulunan, ünlü şair ve filozof Ömer Hayyam'a ait dörtlükte şu dizeler dikkat çekiyor: "Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar."