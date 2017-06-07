10 milyona az kaldı

Beşiktaş'ın kazandığı üst üste iki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Marcelo
'yu transfer listesine dahil eden Olympique Lyon, Brezilyalı oyuncu için ısrarını sürdürüyor. 1 hafta önce Beşiktaş'ın kapısını çalan Fransız ekibi, 30 yaşındaki stoper için 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuş, siyah-beyazlılar ise "10 milyon Euro'dan aşağıya masaya oturmayız" yanıtını vermişti.
Bu gelişmenin ardından Lyon teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı. Rakamın Beşiktaş'ın istediği noktaya doğru gelmesi, Marcelo'nun takımdan ayrılma ihtimalini de güçlendirdi. Başkan Fikret Orman'ın "71 milyon TL'lik oyuncu satacağız. Değerini bulan her oyuncuyu veririz" açıklamasına rağmen, Şenol Güneş'in Marcelo'nun gitmesine sıcak bakmadığı belirtildi.
Tarafların kısa süre içinde yeniden görüşmesi bekleniyor.
Lyon'un teklifini SABAH duyurmuştu.