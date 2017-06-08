Göztepe - Eskişehirspor maçına ağır fatura

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 16:00 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 16:35
Göztepe - Eskişehirspor maçına ağır fatura

PFDK, TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşan Göztepe ile Eskişehirspor'a, saha olaylarından dolayı ikişer maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe ve Eskişehirspor'a ikişer maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşan Göztepe ve Eskişehirspor'a saha olaylarından dolayı ikişer maç seyircisiz oynama cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nin, final maçında rakibine penaltı atışlarında üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'ye 93 bin 500, Eskişehirspor'a da 82 bin 500 lira para cezası da uyguladığı belirtildi.

Aynı müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Göztepe idarecisi Zafer Sak'a da 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurulun, Çaykur Rizespor'a 65 bin, Beşiktaş ve Antalyaspor'a ise 15'er bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

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Göztepe - Eskişehirspor maçına ağır fatura
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