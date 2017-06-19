6 ay çatlak burunla oynadı

Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, önceki gün 3 yıllık sözleşme uzatarak kulübünde kaldı. Ligin bitimiyle serbest oyuncu konumuna düşen Hasan Ali'nin, Ocak ayının başından bu yana yaşadığı büyük sakatlık problemine rağmen sahada olmaktan vazgeçmemesi, yönetimin oyuncuyu kadroda tutmasında önemli etkenlerden biri oldu. Hasan Ali'nin idmana dahi çıkmaktan imtina eden bazı yıldızlara örnek olacak bir hikayesi var. Geçen sezonun devre arasına doğru oynanan maçta girdiği ikili mücadele sonunda Hasan'ın burnunda çatlak oluştu. Doktorlar, nefes almakta dahi zorlanan oyuncuya derhal ameliyat olmasını önerdiler. Ancak o, "Kritik dönemde takımdan ayrı kalmak istemiyorum" diyerek ameliyatın tarihini erteledi.



ALDIĞI DARBELE RLE ÇOK KAN YUTTU

Hasan Ali, Ocakta ameliyat olsaydı takıma Şubat sonu dönebilecekti. Fenerbahçe'nin kritik maçlarında takımla birlikte olamayacaktı. Takımdan ayrı kalmamak adına fedakarlık yaptı. Ama bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadı. Çatlak burunla çıktığı maçlarda aldığı darbeler sonrası genzine kan gitti, 6 ay boyunca daha ağır sakatlık riskiyle karşı karşıyaydı. Sezonu bu şekilde tamamlayan Hasan Ali geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı oldu.



45 DAKİKALIK AMEL İYAT 1.5 SAAT SÜRDÜ

Operasyon esnasında oyuncunun burun duvarının paramparça olduğu ortaya çıktı. Doktorlar bu nedenle ameliyatta daha fazla dikiş atmak zorunda kaldı. Normalde 45 dakika süren operasyon tam 1.5 saat sürdü. Ve Hasan Ali sağlığına kavuştu. Fenerbahçe yönetimi, Hasan Ali'nin fedakarlığını unutmadı. Son 2 yılda takımda en çok süre alan oyunculardan biri olan milli sol bekle yapılan görüşmeler esnasında, formaya olan bağlılık göz önünde bulunduruldu. Hasan, şimdi ameliyat sonrası iyileşme sürecinde ve kampı bekliyor. Milli oyuncu, çalışmalara kontrollü başlayıp, yeni sezona yüzde 100 hazır olacak.



GARANTİ ÜCRET ARTTI PRİMLERİ AZALT

Fenerbahçe ile Hasan Ali Kaldırım arasında yapılan 3 yıllık sözleşmede çok büyük bir ücret artışı olmadı. Hasan'ın garanti ücreti artırılırken, 14 bin Euro olan maç başı parası, 'Puan başına 4 bin Euro' olarak düzeltildi. Bu da oyuncunun prim ücretinin yıllık 200 bin Euro civarında azalmasını sağladı.



HASAN ALİ'NİN 3 YIL DAHA F.BAHÇE İLE SÖZLEŞME İMZALAMASINA NE DEDİLER?



Devam kararı doğru:

ÖMER ÜRÜNDÜL

Hasan Ali Kaldırım, profesyonel bir futbolcu… Vasatın altına düşmeyen bir performansı var. Caner Erkin'in sarı lacivertlilerde forma giydiği dönemde zaman zaman yedek kalıyordu. Ancak bu duruma rağmen hiçbir sorun çıkarmıyor, görev aldığında da elinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyordu. Bence, Fenerbahçe'nin Hasan Ali ile mukavele uzatması son derece doğru bir hamle….



Beğenmeyenler illüzyon içinde!:

GÜRCAN BİLGİÇ

Hasan Ali ile sözleşme yapılmasına itiraz eden Fenerbahçe taraftarları bir illüzyon içinde! Sanıyorlar ki kulübün parası bol, seçenekleri çok fazla, istediği oyuncuyu rahatça alır… Bilsinler ki böyle bir şey yok. Hasan'ı beğenirler, beğenmezler ama mevcut şartlar içinde en iyilerden bir tanesidir. Performansını, sınırlarını bilirsiniz. Buna göre oyuncunun bir güven ibresi vardır. Yeni alınacak her futbolcu bir risktir. Bugün beğenmedikleri Robin van Persie'nin ilk transfer edildiği günü hatırlasınlar. Son derece doğru bir karar. Elbette iyinin iyisi vardır ama bu kulübün imkanlarıyla doğal orantılı… Hasan Ali'ye laf söyleyeceklerine kulübü finansal olarak batırıp, seçeneksiz bırakanlara konuşsunlar.

Bugün neler oldu? (19.06.2017)