Çok top almalı

Fenerbahçe'de forma giydiği iki sezonda taraftarın beklentilerinin çok altında kalan Robin van Persie'nin yeni teknik direktör Aykut Kocaman'la hayata dönüp dönmeyeceği merak edilen en önemli konu… Kocaman, daha Fenerbahçe'ye imza atmadan sarı-lacivertlilerin kadrosuna övgü yağdırırken, "Van Persie'den daha iyi kaç tane forvet bulabilirsiniz" diyerek Hollandalı'ya güvendiğini ve yola devam edeceğini göstermişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Van Persie'nin F,Bahçe'ye nasıl daha faydalı olacağının reçetesini ise 20 Kasım 2015 tarihinde yazmıştı.

FEYENOORD

Kocaman, NTV Spor'da katıldığı programda yazarımız Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtlamış ve kendisine yöneltilensorusuna şu cevabı vermişti: "Robin van Persie, 'Dünya'da 5 en iyi merkez oyuncu oyuncu say' dediğimiz zaman, bunlardan birisi konumundaydı...Persie, 35-40 metrede oynadığı takdirde, kendisine kaliteli vuruşlar için zaman bulacak. Ve bu durumda da daha ekonomik oynayacak.AykutKocaman'ın Van Persie hakkında yaptığı bu açıklamalar ve koyduğu teşhisin ardından hastayı tedavi edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Tecrübeli hocanın sistemini Hollandalı yıldız üzerine kurması bekleniyor. Özellikletransferleriyle orta alandaki oyun zekasını üst seviyeye çeken Fenerbahçe'de, yeni patron Kocaman, oyuncularından Hollandalı yıldızı daha fazla topla buluşturmalarını isteyecek.Hollanda basını sürekli olarak Van Persie'nin Feyenoord'a döneceğini yazarken, Fransız basını yıldız oyuncu ile anlaşıldığını iddia etti. Sezonu şampiyon tamamlayan ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst konuya açıklık getirdi: "Van Persie tecrübeli ve kariyeri başarılarla dolu bir oyuncu. Tabii ki gelebilir ancak şu an için sadece dedikodudan ibaret."Van Persie, Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon 48 resmi maçta 22 gol ve 3 asistle oynadı. Geçen sezon 35 resmi maça çıkıp, 14 gol attı, 4 gole de asistle katkı verdi.