Galatasaray idmanında Dursun Özbek'i çıldırtan görüntü!

Yeni sezon öncesi yaptığı transferler ile ses getiren Galatasaray'da birkaç hafta önce Dursun Özbek'i kızdıran bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre olayın başlangıcı geçtiğimiz sezona dayanıyor.

İDMAN EKİPMANLARINI KİM SEÇTİ?

Süreç şöyle yaşandı... Galatasaray'da tarihler Kasım 2015'i gösterirken görevden ayrılan Hamza Hamzaoğlu'nun yerine Mustafa Denizli getirildi... Mart 2016'ya kadar görevde kalan Denizli'nin, görev dönemi içerisinde bir sonraki sezonun forma ve idman kitlerini de belirlediği iddia edildi. Kriz de işte tam burada başladı...

RENKLER GALATASARAY DEĞİL BEŞİKTAŞ!

Sarı kırmızılı takımın yeni sezon için belirlenen idman ekipmanları tabir-i caizse ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın renklerini taşıyordu. Üst beyaz, şort siyah olarak belirlenen idman kıyafetleri, başkan Dursun Özbek'i de çileden çıkardı.

'BUNUNLA DA MI BEN İLGİLENEYİM!'

Takımın idman kıyafetlerini televizyonda gören Özbek, hemen telefona sarılıp Galatasaray Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğütücü'yü aradı ve renk seçiminin sebebini sordu. İddiaya göre Öğütücü ise seçimin Mustafa Denizli tarafından yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Dursun Özbek sinirlenerek, "Takımın idman ekipmanlarıyla da mı ben ilgileneyim!' diyerek telefonu kapattı.

Sarı kırmızılı renkler taşıyan Galatasaray'ın idmanlarda siyah beyaz giyinmesi ve Beşiktaş'ı andırması, sosyal medyada da taraftarlar arasında tepkiye neden oldu.

Galatasaray idman eşofmanları ile Beşiktaş idman eşofmanları arasındaki benzerlik dikkat çekiyor



Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor