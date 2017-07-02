Sneijder'in menajerinden flaş transfer sözleri!

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Sneijder'ın menajeri Guido Albers, İtalya basınına verdiği röportajda Hollandalı yıldızın geleceği hakkında konuştu.



Albers, İtalyan ekibi Sampdoria'ya transfer olabileceği konuşulan Sneijder'in son durumunu da açıkladı.



İşte Albers'in röportajı...



- Sneijder konusunda son haberler nedir?



Şu an için net bir şey yok. İki gün önce Roma'da Sampdoria yetkilileri ile görüştüm. İlk girişim bu oldu.



- Sampdoria'ya transfer ne aşamada?



Önemli tarihlere sahip önemli takımlar hakkında konuşuyoruz. Wesley, İtalya'yı seviyor ve Sampdoria bir seçenek olabilir. Ama tekrar ediyorum ki yeni bir haber yok.



- Sonraki adımlar ne olacak?



Öncelikle, Sneijder'in tatili sona eriyor. Ardından İstanbul'a gidecek ve Galatasaray yetkilileri ile toplantı yapacağız. Bu toplantının ardından kesin bir karar vereceğiz. Eğer Galatasaray ile anlaşamazsak, İtalya Serie A çok iyi bir seçenek olacaktır. Sneijder'ın İtalya'da çok iyi hatıraları var. İtalya'daki taraftarlar onu çok seviyor. Sneijder da İtalya'yı çok seviyor ve Sampdoria onun için güzel bir rekabet olacak.



- Sampdoria ile ikinci bir görüşme olacak mı?



Eğer isterlerse, bizi nerede bulacaklarını iyi biliyorlar. (Sporx)

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