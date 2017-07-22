Londra’da golcü zirvesi

Londra'da iki oyuncunun menajeri ile bir araya gelip Fenerbahçe
'nin tekliflerini ileten menajer Ahmet Bulut'un birkaç gün içerisinde bir sonuçla dönmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin forvet transferini kiralama yoluyla bitirmeyi planladığı öğrenildi. Arsenal
forması giyen Lucas Perez, halen İspanya'dan gelecek teklifleri beklerken, istediği takımı bulamaması her geçen gün Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini güçlendiriyor. Gabigol
(Gabriel Barbosa) ise şu an için Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmıyor.
VİATRİ GÜNDEMDE YOK
Brezilyalı
yıldızın Inter'de kalmak ya da Serie A'da başka bir takıma kiralanarak kendisini yeniden ispat etme hedefinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, listesinin başında Lucas Perez olduğu için Gabigol konusunda çok aktif davranmıyor ve öncelikle Arsenalli yıldızın yanıtını bekliyor.
Teknik heyetin de merkez forvette görev yapmaya daha yatkın olması nedeniyle Lucas Perez ismine daha sıcak baktığı gelen haberler arasında. Öte yandan, sarı-lacivertli yönetim, Boca Juniors'la sözleşmesi biten ve adı kendileriyle anılan Viatri ile ilgilenmediklerini açıkladı.
Geçen sezon 10 maça çıkan Gabigol, sadece 1 gol atabildi.
Perez ise geçen sezon 22 maçta Arsenal forması giydi ve 8 kez ağları sarstı.