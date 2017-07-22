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Londra’da golcü zirvesi

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.7.2017
Londra’da golcü zirvesi

Sarı-lacivertli yönetimin tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, Lucas Perez ve için İngiltere’ye gitti. Teknik heyetin, merkez forvette görev yapmaya yatkın olması nedeniyle Perez’e daha sıcak baktığı belirtildi

Londra'da iki oyuncunun menajeri ile bir araya gelip 'nin tekliflerini ileten menajer Ahmet Bulut'un birkaç gün içerisinde bir sonuçla dönmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin forvet transferini kiralama yoluyla bitirmeyi planladığı öğrenildi. forması giyen Lucas Perez, halen İspanya'dan gelecek teklifleri beklerken, istediği takımı bulamaması her geçen gün Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini güçlendiriyor. (Gabriel Barbosa) ise şu an için Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmıyor.

VİATRİ GÜNDEMDE YOK
Brezilyalı yıldızın Inter'de kalmak ya da Serie A'da başka bir takıma kiralanarak kendisini yeniden ispat etme hedefinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, listesinin başında Lucas Perez olduğu için Gabigol konusunda çok aktif davranmıyor ve öncelikle Arsenalli yıldızın yanıtını bekliyor. Teknik heyetin de merkez forvette görev yapmaya daha yatkın olması nedeniyle Lucas Perez ismine daha sıcak baktığı gelen haberler arasında. Öte yandan, sarı-lacivertli yönetim, Boca Juniors'la sözleşmesi biten ve adı kendileriyle anılan Viatri ile ilgilenmediklerini açıkladı.


Geçen sezon 10 maça çıkan Gabigol, sadece 1 gol atabildi.
Perez ise geçen sezon 22 maçta Arsenal forması giydi ve 8 kez ağları sarstı.
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Londra’da golcü zirvesi
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