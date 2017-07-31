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'tan açıklaması

Giriş Tarihi: 31.7.2017 19:38 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 19:39
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

, TFF Başkanı 'le görüşen teknik direktörleri için bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar duyuruda Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başarıları için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

TFF Başkanı , bugün Teknik Direktörü ile bir araya gelmiş ve teknik direktörlüğü için teklif götürmüştü. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Şenol Güneş'in siyah-beyazlılarda kalacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş'in adının geçmesinden tüm camiamızın onur duyduğunu bir kez daha dile getirmek isteriz. Milli Takım hepimizin Milli Takımı'dır. Milli Takımımız'ın başarısı hepimizin başarısıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Başkanımız Sayın 'ın bilgisi dahilinde hocamız Sayın Şenol Güneş'e Beşiktaş'taki görevi devam ederken, aynı zamanda Milli Takımımızı da yönetmesi için 4 maçlık bir teklif sunulmuştur. Bu teklifle ilgili hem Başkanımız hem de Teknik Direktörümüz ortak bir değerlendirme yaparak böyle bir çalışma modelinin hem hepimizin ortak gururu olan Milli Takımımıza hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaşımıza katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olmuştur.

Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören arasında bugün Başkanımız Sayın Fikret Orman'ın bilgisi dahilinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde de bu ortak karar tekrar ifade edilmiş, bu onurlu görev için yapılan bu kıymetli teklife teşekkür edilmiştir.

Dolayısıyla tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmış başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş, son iki sezondur olduğu gibi Beşiktaşımızın yeni başarıları için çalışmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

Öte yandan NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Şenol Güneş'in TFF ile prensipte anlaştığını öne sürmüştü.

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Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması
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