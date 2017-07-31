‘Yabancı’saray!

Sil baştan takım oluşturan Galatasaray 8 oyuncusu (Cenk, Sabri, Chedjou, Semih, Josue, Bruma, Sneijder, Podolski) ile yollarını ayırdı. Bu listeye De Jong ve Cavanda'nın başını çektiği 5-6 isim daha eklenecek.
Şu ana kadar Gomis
, Belhanda
, Maicon
ve Mariano
'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların Avusturya kampına yeni transferler Feghouli ve Fernando da katılacak. Savunmaya Denayer, orta sahaya Ndiaye ya da Fellaini, sol beke ise takviye düşünen Galatasaray'ın ideal kadrosunu 11 yabancı ile oluşturması söz konusu. Sarı-kırmızılı teknik heyet Selçuk İnan- Tolga Ciğerci-Yasin Öztekin üçlüsünü tamamen kulübeye çekmeyi ve yabancı ağırlıklı bir takımla sezona başlamayı planlanıyor.
G.Saray'dan teklif gelince iki kere düşünmedim
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mariano, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer sürecini anlatan Brezilyalı sağ bek, "Galatasaray'ın yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler vardı. Galatasaray tarihi ile çok büyük bir kulüp. Böyle olunca Galatasaray'ın teklifini iki kere düşünmedim, hemen kabul ettim" dedi. Mariano'dan diğer satır başları şöyle:
Ben de Avrupa'da oynamak isterdim, sonuç için üzgünüm. Lig ve kupayı kazanarak, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray formasını giymek istiyorum
.
Feghouli'yi İspanya'dan biliyorum. Gelirse takıma büyük güç katar.
Maicon, Muslera ve Mert bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sürecinden sonra formamı en iyi şekilde terleteceğim.
Taraftarımız hiç merak etmesin; sahada çok tempolu, futbolun iki yönünü de iyi oynayan bir Galatasaray olacak.
Pazarlıkta da 1 numara!
Sözleşmesini 2021'e kadar uzatan Muslera'nın, yönetimle masaya oturan menajeri Fonseca'ya "Pazarlık yapma"
dediği ortaya çıktı. 20 bin Euro maç başı ücretinden fedakarlık yapan ve puan başına 5 bin Euro teklifini düşünmeden kabul eden Muslera'ya başkan Dursun Özbek'ten ise jest geldi. Sözleşmede Uruguaylı eldivenin alacağı paranın her sezon sonu kademeli olarak azaltılması düşünülüyordu. Ancak Muslera, 800 bin Euro sabit maç başı parasından vazgeçince Özbek, 3 milyon 575 bin Euro olan garanti ücretini değiştirmedi.
'Wesley Sneijder Nice'le anlaşmadı'
Wesley Sneijder'in Fransız ekibi Nice'le anlaştığı yönündeki haberleri yıldız oyuncunun menajeri Guido Albers yalandı. Albers, L'Equipe'e verdiği demeçte "Başka oyuncularla ilgilenmek için Nice-Ajax maçındaydım. İleride ilgi olur mu bilemem ama şu an Wesley'le ilgili hiçbir şey yok"
ifadelerini kullandı.
Avusturya'da ilk rakip Akhisar
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak. Bad Waltersdorf kasabasında oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.