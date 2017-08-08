Perez bitiyor

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enerbahçe, forvet transferinde son noktaya geldi. Listenin başında bulunan Arsenal'in İspanyol santrforu Lucas Perez'in birkaç gün önce İstanbul'a gelen menajeri ile anlaşmaya varan Kanarya, Arsenal ile de transferi noktalamak için büyük mesafe kat etti. Finansal Fair Play kuralları nedeniyle bu sezon bonservis harcaması kısıtlı olan sarılacivertliler, yaklaşık 2 milyon Euro kiralık bedeli önerdiği İngiliz devine 10 milyon Euro da satın alma opsiyonu teklif etti. Arsenal
, 14 milyon Euro satın alma opsiyonu talep ederken, iki ekibin kısa bir sürede ortak noktada buluşması bekleniyor.
Lucas Perez geçen sezon Arsenal'de 22 maçta 8 gol kaydetti.