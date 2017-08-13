MAÇ ÖNCESİ | Trabzonspor-Atiker Konyaspor

Süper Lig'de 2017-2018'in ilk haftasında Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Esteban, Mas, Uğur, Durica, Pereira, Kucka, Okay, Yusuf, Olcay, Bongonda, Burak

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Traore, Fofana, Ezekiel

TARAFTARI ÖNÜNDE GALİBİYET ARAYACAK

Medical Park Stadı'nda ilk sezon başlangıcını yapacak bordo-mavililer, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Bordo-mavililerde cezası bulunan Onur Recep Kıvrak ile menisküs ameliyatı edilen Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Onur'un yerine kalede Esteban Alvarado, Castillo'nun yokluğunda da Theo Bongonda'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

YENİ TRANSFERLER

Trabzonspor'da yeni transferler de ilk kez bir lig maçında bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak.

Karadeniz temsilcisinde, İspanya'nın Celta Vigo takımından transfer edilen Theo Bongonda, Milan'dan alınan Juraj Kucka ve Eskişehirspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra bordo-mavili ekibe katılan Kamil Ahmet Çörekçi, kadroda yer alacak.

Beş sezon önce Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve son olarak forma giydiği Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen Burak Yılmaz da teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda yeniden bordo-mavili taraftarların önünde mücadele edecek.

TRABZONSPOR İLE ATİKER KONYASPOR 33. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 32 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor, 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 45 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibine karşı sahasında oynadığı 16 maçın 10'unda galip geldi.

Bu müsabakaların 5'i Konyaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, bir maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, Konyaspor'a karşı sahasındaki maçlarda 29 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.