Lens taktiği

Fenerbahçe
'nin Giuliano transferinde Trabzonspor'la yaşadığı rekabet, sarı-lacivertlilerin diğer mevkilerle ilgili çalışmalarına darbe vurdu... Yönetim, Giuliano için ilk etapta Zenit'le 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonu için anlaşmıştı. Ancak devreye Trabzonspor girince, sarı-lacivertliler 7 milyon Euro'yu peşin ödeyip transferi gerçekleştirmek zorunda kaldı.
Bu transfer sonrası sarı-lacivertlilerin elinde bonserviste kullanabileceği 4 milyon Euro'su kaldı. Forvete ve savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe, 4 milyon Euro'nun 1 milyonunu, bu hafta içerisinde kiralık olarak renklerine bağlamaya hazırlandığı stoper Gustavo Gomez için Milan'a ödemeyi planlıyor.
Kalan 3 milyon Euro'luk bütçeyle, Vincent Aboubakar
transferi şimdilik zor görünüyor. Fenerbahçe yönetimi, Aboubakar için Beşiktaş'ın Jeremain Lens transferinde izlediği yolu izlemeyi planlıyor. Bonservisinin yüzde 65'i Lorient, yüzde 35'i ise Porto'da bulunan Kamerunlu golcü için F.Bahçe iki kulüple de masaya oturarak, 2 milyon kiralama bedeli
ve gelecek yıl ödenmek üzere 8 milyon Euro
satın alma bedeli önerecek. Bu teklif, iki kulüp tarafından kabul edilirse Aboubakar ile önce 1 yıllık kiralık ardından da 4 yıllık sözleşme imzalanacak.