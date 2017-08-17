Birlik uyarısı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, sezonun ilk yönetim kurulu toplantısında önemli bir konuşma yaptı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, hep birlikte birçok zorluğu aşarak bugünlere geldiklerini belirten Orman'ın, "Daha da iyi yerlere gideceğiz. Ancak hem yönetim hem de camiamız birlik ve beraberlik içerisinde olmalı
. Bazı arkadaşlar arasındaki huzursuzluk ve gerginlikler enerjimi alıp götürüyor. Aile içinde bunlar yaşanabilir ancak dışarıya yansıyacak şekilde büyümesini istemiyorum. Tek ses ve tek yürek olmamız gerekiyor. Enerjimizi birbirimize karşı değil, rakiplerimize karşı harcayalım.
Her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var. Size güveniyorum, kendimize çeki düzen verelim. Bu birlik ve beraberliğin devam etmeyeceğine inanırsam bir sabah olağanüstü kongre
kararıyla karşı karşıya kalabiliriz" dediği öğrenildi. Başkanın bu sözlerinin ardından toplantıda buz gibi bir sessizlik olduğu, hiçbir yöneticinin reaksiyon vermediği belirtildi.