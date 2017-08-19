Bodrum’da milli zirve

A Milli Takım
Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, kendisinden önce bu görevi yürüten Fatih Terim
'le bir araya geldi. Bodrum
'da tatilde olan Fatih Terim, kendisini ziyaret eden Rumen hocayı sıcak karşılarken, gündem elbette Milli Takım oldu. Oyuncuların Milli Takım'daki bireysel performansları üzerinde duran ikili, rakipleri de birlikte masaya yatırdı. Özellikle Dünya Kupası yolundaki birebir rakiplerimizden Ukrayna fikstür sebebiyle birinci gündem maddesiydi.
Lucescu'nun danıştığı konulardan birisi de mevcut yabancı sınırıydı. Az sayıda yerli oyuncu izleyebilmekten şikayet eden Rumen hocaya fikirlerini ileten Terim, sorunun statüden ziyade altyapıdan oyuncu çıkarmada kulüplerin yetersiz kalması olduğunu söyledi.
Özellikle Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü gibi futbolcuların Türkiye'de yetişmesine karşın, 3 Büyükler'e uğramadan Avrupa'da oynamaya başlamasının önemi vurgulandı.
Mircea Lucescu'dan 14 günde devr-i alem
A Milli Takım'ın başına geçtiği 4 Ağustos tarihinden bu tarafa 14 günde ziyaretlerde bulunan ve mücadeleleri izleyen Lucescu, son olarak Fatih Terim ile bir araya geldi. İşte deneyimli hocanın günlere göre bulunduğu yerler:
06 Ağustos: Beşiktaş-Atiker Konya Süper Kupa Finali için Samsun.
08 Ağustos: İtalya'da bulunan oyuncular ile görüşmek için İtalya.
09 Ağustos: Arda Turan ile toplantı için İspanya.
10 Ağustos: Almanya'da bulunan oyuncular ile görüşmek için Almanya.
11 Ağustos: Başakşehir-Bursaspor.
13 Ağustos: Beşiktaş-Antalya
spor.
14 Ağustos: Galatasaray-Kayserispor 16 Ağustos: Başakşehir-Sevilla.
17 Ağustos: Cumhurbaşkanı ziyareti.
18 Ağustos: Bodrum'da bulunan selefi Fatih Terim ile görüşme ve dün akşam Kasımpaşa-Beşiktaş maçı.