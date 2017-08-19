ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Van der Wiel'den veda!
Romelu Lukaku fırtınası! Romelu Lukaku'dan bir gol daha...
Batuhan Karadeniz firar etti!
BASKETBOL
Ömer Onan: İnşallah çifte bayram yaşatacağız
Ersan&Ömer bizim kardeşimiz
Hidayet Türkoğlu: Milli Takım performansını artırıyor
TÜM SPORLAR
Rekor peşinde
Önemli işlere imza attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Nakkaş'a kutlama
TRANSFER
Van der Wiel'den veda!
Galatasaray'dan şok Selçuk İnan kararı! Beşiktaş'a...
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
SPOR MAGAZİN
Nur’un mutlu günü
Fenerbahçe'den Isla'nin sevgilisine TV programı!
Abdurrahim Albayrak'ın arabası; 'Nereden nereye' dedirtti
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Suudi prens, özel uçağıyla Nusret’i ayağına getirtti
Ünlü şarkıcıdan 250 milyon takipçisine şok!
Dilan Çiçek Deniz silikon taktırdı!
Aldatılan Demet Şener'den olay itiraf!
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
Manchester United yine 4'ledi
FETÖ’den camilerde algı operasyonu
Van der Wiel'den veda!
Deniz Baykal: Erdoğan referanduma gitseydi kepaze olurduk
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
FETÖ’den camilerde algı operasyonu
'#TeroreDurDe' çağrısı sosyal medyada gündeme oturdu
Mehmetçik İkiya Dağları'nda desten yazıyor
AK Parti'li yöneticiler Muştu ve Ahi'yi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Fitch batık Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti
Rusya'dan çok kritik Türk Akımı açıklaması!
Bayram tatilinin uzaması kiralık araca talebi artırdı
Fethiye'de para yoksa deniz de yok!
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Deniz Baykal: Erdoğan referanduma gitseydi kepaze olurduk
Alperen'in gittiği anaokulunun sahibinden şoke eden savunma!
Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler
Konya'da dehşet: 'Araçta ölü var polisi aradım'
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
O ülkeler arasındaki sınır görenleri şaşırtıyor!
İspanya'dan flaş terörizm açıklaması
İsveç'ten 106 yaşındaki sığınmacıyla ilgili skandal karar
Barcelona saldırısı arkasında birçok hikaye bıraktı!
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Dünyanın en ilginç ülke sınırları
Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler
Böyle değişim görülmedi!
Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda destan yazıyor
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Saldırganın bastığı restoranın sahibi anlattı
İspanya'da terör saldırısı! Minibüs kalabalığın arasına daldı!
Barcelona'da araç yayaların arasına daldı. Olay yerinden ilk görüntüler
SPOR
Kemal Özdeş “Baskı yedik ama sonuç önemli”
Şenol Güneş “İyi oynadık ama sonuç bu olmamalıydı”
Erman Toroğlu: Şenol hoca Ocak ayı gibi kendimi Milli Takıma atayım mı diyor acaba!
SAĞLIK
230 ilaç Türkiye'de üretilecek!
Liposuction için uygun bolgeler
Liposuction nedir? Liposuction kimlere uygulanır?
KOMİK
Ebeveynlerinin 'yolda top oynamamalısın' sözünü dikkate alan ufaklık
Vatandaşın Japonya'daki teknolojik tuvalette yaşadıkları olay oldu!
Limon yiyen bebeklerin birbirinden komik o anları!
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Van der Wiel'den veda!
Van
der Wiel'den veda!
Giriş Tarihi: 19.8.2017
16:32
Güncelleme Tarihi: 19.8.2017
16:42
Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı
Van der Wiel
, İstanbul'dan ayrıldı.
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
SİTENE EKLE
CROPY
BENZER HABERLER
Van'da teröristlere hava harekatı
Van'da 157 kilo 340 gram likit eroin ele geçirildi
Rakip VARdar Fenerbahçe YOK!
Vardar Ovası'nda kayboldu: 2-0
ARKADAŞINA GÖNDER
Van der Wiel'den veda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz