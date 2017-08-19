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der Wiel'den veda!

Giriş Tarihi: 19.8.2017 16:32 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 16:42
Van der Wiel'den veda!

Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı Van der Wiel, İstanbul'dan ayrıldı.

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Van der Wiel'den veda!
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