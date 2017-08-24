CANLI | Fenerbahçe-Vardar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya ekibi Vardar ile bu akşam Kadıköy'de rövanşa çıkıyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, gruplara kalabilmek için rakibine en az 3 fark yapmak zorunda...



90 dakikanın 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçilmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetiyor. Maç, Smart Spor maçı naklen ekranlara geliyor.



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STAT: Ülker

SAAT: 20:30

HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)

SAKATLAR: Fernandao, Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

CEZALILAR: Josef de Souza (Fenerbahçe), Boban Grncarov (Vardar)

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Dirar, Valbuena, Alper, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

VARDAR: Gacevski, Jigauri, Spirovski, Blazevski, Barseghyan, Velkoski, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Juan Felipe, Brdarovski

TEKNİK DİREKTÖR: Cedomir Janevski

