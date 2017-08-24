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Giriş Tarihi: 24.8.2017 19:15 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 20:31
CANLI | Fenerbahçe-Vardar

UEFA play-off turunda temsilcimiz 2-0'ın rövanşında 'ı konuk ediyor. Sezona kötü başlayan sarı-lacivertliler için bu maç Avrupa'da devam etmek adına kritik öneme sahip.

, UEFA play-off turunda Makedonya ekibi ile bu akşam Kadıköy'de rövanşa çıkıyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, gruplara kalabilmek için rakibine en az 3 fark yapmak zorunda...

90 dakikanın 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçilmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetiyor. Maç, maçı naklen ekranlara geliyor.

MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

STAT: Ülker
SAAT: 20:30
HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)
SAKATLAR: Fernandao, Mehmet Ekici (Fenerbahçe)
CEZALILAR: Josef de Souza (Fenerbahçe), Boban Grncarov (Vardar)

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Dirar, Valbuena, Alper, Van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

VARDAR: Gacevski, Jigauri, Spirovski, Blazevski, Barseghyan, Velkoski, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Juan Felipe, Brdarovski
TEKNİK DİREKTÖR: Cedomir Janevski

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CANLI | Fenerbahçe-Vardar
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