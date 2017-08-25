Asamoah kadroya alınmadı, arkadaşları ile vedalaştı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Genoa maçı kadrosuna, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kwadwo Asamoah alınmadı!

Sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu gelişmenin ardından bir sevindirici haber daha geldi. Teknik Direktör Allegri'nin 'Geleceği hakkında görüşmeler yapıyor' diyerek takımdan ayrılacağı sinyallerini verdiği Asamoah'ın da takım arkadaşları ile vedalaştığı öğrenildi.

Geçen sezon çıktığı 13 maçta 1 asist kaydeden Asamoah, hem orta saha hem de savunmanın solunda forma giyebiliyor. 28 yaşındaki sol bek oyuncusunun Galatasaray'ın yaptığı 4 yıllık teklife 'evet' dediği belirtildi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor