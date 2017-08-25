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Asamoah kadroya alınmadı, arkadaşları ile vedalaştı!

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Giriş Tarihi: 25.8.2017 15:54 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 16:06
Asamoah kadroya alınmadı, arkadaşları ile vedalaştı!

'ın transfer listesinde yer alan Asamoah, 'un maç kadrosuna alınmadı. Kamerunlu oyuncu takım arkadaşları ile vedalaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden 'un Genoa maçı kadrosuna, 'ın transfer listesinde yer alan alınmadı!

Sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bu gelişmenin ardından bir sevindirici haber daha geldi. Teknik Direktör Allegri'nin 'Geleceği hakkında görüşmeler yapıyor' diyerek takımdan ayrılacağı sinyallerini verdiği Asamoah'ın da takım arkadaşları ile vedalaştığı öğrenildi.

Geçen sezon çıktığı 13 maçta 1 asist kaydeden Asamoah, hem orta saha hem de savunmanın solunda forma giyebiliyor. 28 yaşındaki sol bek oyuncusunun Galatasaray'ın yaptığı 4 yıllık teklife 'evet' dediği belirtildi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Asamoah kadroya alınmadı, arkadaşları ile vedalaştı!
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