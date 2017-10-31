Herkes şikayetçi!

Her sezonun son bölümünde görmeye alışkın olduğumuz hakem ve federasyona yönelik tepkiler, bu sezon erken başladı. Henüz Ekim ayında olmamıza karşın neredeyse tüm cepheler kılıçlarını çekti. Fenerbahçe
ve Beşiktaş
'ın ardından Galatasaray
yönetimi de Trabzonspor maçı sonrası bu kervana katıldı. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün önceki akşam, "Bir takım iyi oynamayabilir. Ama bundan dolayı bütün takdir haklarının bizim aleyhimize kullanılması gerekmiyor. Gösterilen kartlar, gösterilmeyen kartlar..."
dedi.
İSYANLAR ERKEN BAŞLADI
Caner Erkin'e verilen 6 maç ceza sonrası tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Yükseleni aşağı çekmememiz lazım. Beşiktaş, ileri giderken, aşağı çekiliyor gibi bir durum var
" diyerek hedefe konduklarını söylemişti. Fenerbahçe cephesi ise Akhisar yenilgisi sonrası Aykut Kocaman aracılığı ile hakem Bülent Yıldırım'a, "Buraya ne amaçla geldiğiniz belliydi, Beşiktaş'ın intikamını aldın
" çıkışında bulunmuştu.
NE DEDİLER?
LEVENT TÜZEMEN
Adaleti dağıtmak
Yönet iciler i böyle konuşturan hakemlerin kötü yönetimidir. Geçmiş yıllara oranla bir hakem 34 haftalık süreçte Süper Lig
'de 30 maçta görev yapsa, cebine 300 bin TL girecek. Bu paralara kupadaki yöneteceği maçlar dahil değil. Başta Cüneyt Çakır olmak üzere, Süper Lig hakemleri 'Büyük kulüpler beni istemez' korkusuyla yönetimlerinde bazı kararlarda gözü kapalı hareket ediyor. Bu hatalar sonuca etki ederse kulüp yöneticileri isyan bayrağını çekiyor. TFF Başkanı, sezon başı 'kurulları değiştireceğiz' demişti. Ama sözünde duramadı. Kurullarla ilgili pazarlıklar yapıldı. Bu pazarlıkların en büyüğü MHK'de yaşandı. TFF, MHK Başkanı'ndan hakem atamalarından sorumlu Metin Tokat'ı pasifize etmesini ve yerine Bünyamin Gezer'i almasını istedi. Namoğlu, Gezer'i istemedi ama Tokat'ın pasifize edilmesini kabul etti. Şimdi atamaları Serdar Tatlı yapıyor. Yani hakemler adaleti doğru dağıtamadığı için kulüpler ortalığı yangın yerine döndürüyor. Trabzon'da Denayer'in elle oynamasına penaltı çalmayan Cüneyt Çakır, 2.5 yıldır Trabzon maçı yönetmiyor. Türk Telekom Stadı'nda Meireles'i attıktan sonra Trabzon-Galatasaray maçında rezil bir yönetim sergileyen Halis Özkahya da 5.5 yıldır Kadıköy'de F.Bahçe maçı yönetmedi. MHK olarak adaleti doğru dağıtamazsan, cesur olamazsan hakemler bu tür hataları yapmaya devam eder, kulüpler de hem TFF'yi hem de MHK'yi suçlar.
GÜRCAN BİLGİÇ
VAR gelecek ezberler bozulacak
Bu sadece bu sezona mahsus değil, geçmiş sezonlarda da yaşandı. "Ağlamayana meme yok" düşüncesiyle sürekli olarak birilerinden bir şeyler talep ediyorlar. Kendi güçleriyle yapamadıkları için 'kıyak' bekliyorlar. Sanırsınız ki Riva'da her hafta hakemler, TFF yöneticileri veya medya mensupları toplanıyor;
"Şu maçta buna kırmızı kart gösterelim, ötekini atmayalım, berikinin golünü vermeyelim" diyor. Yöneticiler de kendi ve takımlarının yetersizliklerini örtmek için en savunmasız hedefe yani hakemlere faturayı yüklüyor.
Bu aslında taraftarların da işine geliyor. Tartışmalar saha üstünden değil de kararlar üstünden yapılınca bir anda tüm sorumlular temize çıkıyor. Artık bunlara kanan var mı bilmiyorum, ama Galatasaray'ı durdurmak isteyen olsa nasıl 8'de 7 yaparlardı. Beşiktaş üstünde planı olan varsa aynı hakemler ve TFF ile 2 senedir nasıl şampiyon oldular?
Veya F.Bahçe'ye transfer cezasını hakemler mi getirdi? Ya da Trabzonspor'un transfer hovardalığında kararı Yıldırım Demirören mi verdi? Elbette hatalar var, ama bir plan yok. Ne zaman ki VAR (video hakem) sistemi gelecek, o zaman mevcut ezberler bozulacak.