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Anderson’da detaylar kaldı

VOLKAN DEMİR
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017
Anderson’da detaylar kaldı
Anderson’da detaylar kaldı

Fenerbahçe bonservis bedeli için Internacional ile anlaştı. Anderson artık gün sayıyor... Kanarya, Trabzon teklifi kabul ederse Mehmet Ekici’yi de alacak

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen ama kendisine izin çıkmayan Mehmet Ekici ve Türkiye'ye gelmek istemeyen Sosa'dan umudu kesen sarı-lacivertliler, Brezilya kulübü Internacional'de forma giyen Anderson'un işini bitirmek üzere... Daha önce Manchester United ve Porto gibi takımların da formasını giyen Anderson'ın bonservis konusu büyük ölçüde çözüldü. Internacional'da çıktığı 50 maçta 1 gol atan ve 6 asist yapan Anderson için sarı-lacivertli kulübün 2 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Artık İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncunun transferi Mehmet Ekici'nin durumunu etkilemeyecek. Kanarya, Trabzonspor fikrini değiştirirse Mehmet Ekici'yi de renklerine bağlayacak. Bu sezon olmazsa, Ekici sezon sonunda Fenerbahçe'ye gelecek.

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