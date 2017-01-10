Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor -CANLI

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılanları ağırlıyor.

Çankaya Köşkü'nde Büyükelçilere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün önümüzde 15 Temmuz kadar önemli bir konumuz var. Bu alçak terör örgütünün yenilmesine rağmen algı operasyonları devam ediyor. Bunların uluslararası platformda anlatılması lazım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

Bugün DEAŞ ve PKK Avrupa'da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Peki DEAŞ'lı teröristlerin bayrağını ya da resmini Avrupa'nın herhangi bir yerinde görebiliyor musunuz? Ama PKK'nınkini görebiliyorsunuz. Terör örgütlerinin birini diğerine tercih etmek dünya barışına yapılabilecek en büyük ihanettir. Dostlarımıza söylüyoruz: Terör örgütlerinin hepsi aynı merkezden yönetilir. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile yok edemezsiniz. Başarının sırrı birlikte hareket etmek ve bilgi paylaşımıdır.

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