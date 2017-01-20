Tuğba Özerk, annesine TV’de “Kızının sevgilisiyle birlikte oldunuz mu” diye sorduğu için dava açtığı Deniz Akkaya hakkında bu iddiayı ortaya attı

CANLI YAYINDA AHLAKSIZ SORUYA 100 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI



Şarkıcı Tuğba Özerk'in, eski manken sunucu Deniz Akkaya'ya açtığı 100 bin liralık tazminat davasının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Deniz Akkaya, kızının boşanma davasını konuşmak üzere yayına bağladığı Günay Kapani'ye, kızıyla aralarının bir ilişki nedeniyle bozuk olup olmadığını sordu. Özerk'in suç duyurusu dilekçesinde yer alan iddialara göre Deniz Akkaya, sunucusu olduğu programda Tuğba Özerk ile eşi Altan Nuh'un boşanmasının konuşulduğu sırada ısrarla Özerk'in annesi Günay Kapani'yi canlı yayına bağlattı. Akkaya, boşanma olayını konuşacağı yerde konuyu sürekli anne Günay Kapani ile kızı Tuğba Özerk'in arasındaki ilişkiye getirdi. Deniz Akkaya sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve "Tuğba bana anlattı" diyerek Kapani'nin kızı Tuğba Özerk'in bir ilişkisi ile birlikte olduğunu ve bu yüzden anne ve kızının arasının bozuk olduğunu iddia etti. Akkaya bu şekilde milyonlarca kişinin izlediği canlı yayında Tuğba Özerk ve annesine onur, şeref ve saygınlığını rencide eden somut bir fiil isnat ederek açıkça hakaret etti. Bunun üzerine de suç duyurusunda bulunan şarkıcının avukatı, "Deniz Akkaya her şeyi önceden planladı ve sonuçta ağzındaki baklayı çıkararak gerçek niyetini ortaya koydu. Milyonlarca kişi huzurundaki bu yalan iddia, haksız fiil ve hakaret nedeniyle müvekkilim ve annesi toplum nazarında küçük düşmüş, onurları kırılmış ve saygınlıkları zarar görerek büyük elem ve ıstıraplara düçar olmuşlardır" dedi.