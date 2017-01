Oscar’da rekor var

Oscar adayları açıklandı. 6 Şubat’taki törene “Aşıklar Şehri” 14 dalda aday gösterilerek damga vuracak. Bu yıl Meryl Streep de 20’nci kez aday gösterilerek rekor kırdı

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Akademi Ödülleri için adaylar belli oldu. Bu yıl 89. kez dağıtılacak Oscar ödüllerine aday olan isimler ve yapımlar, ABD'de açıklandı. Los Angeles kentinde 26 Şubat'ta düzenlenecek törene Türkiye'de "Aşıklar Şehri" adıyla gösterilen "La La Land" filmi damga vurdu. Film, 13 dalda 14 kez aday gösterilerek ('En İyi Orijinal Şarkı' dalında iki adaylık) tarihe geçti. "En iyi Film," "En İyi Yönetmen," "En İyi Orijinal Şarkı," "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi kadın Oyuncu" dahil olmak üzere 14 dalda aday olan film, "Titanik" ve "Perde Açılıyor" (All About Eve) ile birlikte Oscar tarihinin en fazla aday gösterilen filmi oldu. Filmin rekor sayıdaki dalda aday gösterilmesinin 32 yaşındaki yönetmeni Damien Chazelle için de büyük bir başarı olduğu yorumu yapıldı. Daha önce üç kez "En İyi Kadın Oyuncu" Oscar'ını kazanan Meryl Streep ise "Florence Foster Jenkins" filmindeki rolüyle bu ödüle 20'nci kez aday gösterilerek Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu oldu.



ÖNE ÇIKAN ÖDÜLLER

Oscar'ın dört önemli kategorisindeki adaylar şöyle:



Fences En İyi Film:

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Hell or High Water

La La Land

Manchester by the Sea



En İyi Yönetmen:

Arrival, Denis Vileneuve

Hacksaw Ridge, Mel Gibson

La La Land, Damien Chazelle

Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan

Moonlight, Barry Jenkins



En İyi Erkek Oyuncu:

Cassey Affleck, Manchester By The Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Densel Washington, Fences



En İyi Kadın Oyuncu:

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle