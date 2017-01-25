Oscar’da rekor var

Oscar adayları açıklandı. 6 Şubat’taki törene “Aşıklar Şehri” 14 dalda aday gösterilerek damga vuracak. Bu yıl Meryl Streep de 20’nci kez aday gösterilerek rekor kırdı
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Akademi Ödülleri için adaylar belli oldu. Bu yıl 89. kez dağıtılacak Oscar ödüllerine aday olan isimler ve yapımlar, ABD'de açıklandı. Los Angeles kentinde 26 Şubat'ta düzenlenecek törene Türkiye'de "Aşıklar Şehri" adıyla gösterilen "La La Land" filmi damga vurdu. Film, 13 dalda 14 kez aday gösterilerek ('En İyi Orijinal Şarkı' dalında iki adaylık) tarihe geçti. "En iyi Film," "En İyi Yönetmen," "En İyi Orijinal Şarkı," "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi kadın Oyuncu" dahil olmak üzere 14 dalda aday olan film, "Titanik" ve "Perde Açılıyor" (All About Eve) ile birlikte Oscar tarihinin en fazla aday gösterilen filmi oldu. Filmin rekor sayıdaki dalda aday gösterilmesinin 32 yaşındaki yönetmeni Damien Chazelle için de büyük bir başarı olduğu yorumu yapıldı. Daha önce üç kez "En İyi Kadın Oyuncu" Oscar'ını kazanan Meryl Streep ise "Florence Foster Jenkins" filmindeki rolüyle bu ödüle 20'nci kez aday gösterilerek Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu oldu.
ÖNE ÇIKAN ÖDÜLLER
Oscar'ın dört önemli kategorisindeki adaylar şöyle:
Fences En İyi Film:
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hidden Figures
Lion
Moonlight
Hell or High Water
La La Land
Manchester by the Sea
En İyi Yönetmen:
Arrival, Denis Vileneuve
Hacksaw Ridge, Mel Gibson
La La Land, Damien Chazelle
Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan
Moonlight, Barry Jenkins
En İyi Erkek Oyuncu:
Cassey Affleck, Manchester By The Sea
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Densel Washington, Fences
En İyi Kadın Oyuncu:
Emma Stone, La La Land
Natalie Portman, Jackie
Amy Adams, Arrival
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle