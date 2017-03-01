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: Meteoroloji'den çok kritik uyarı!

  • Giriş Tarihi: 1.3.2017 20:55 Güncelleme Tarihi: 1.3.2017 20:56
Son dakika: Meteoroloji'den çok kritik uyarı!
Son dakika: Meteoroloji'den çok kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla ile Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli yağış beklendiğini olarak duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, sel ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) Antalya ve Muğla ile Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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