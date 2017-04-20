4 kişinin ölümünde konserve menemen şüphesi

Adana'da domates konservesinden yapılan menemeni yedikleri iddia edilen anne, baba, oğul ve teyze 1.5 ay içerisinde hayatını kaybetti. Hastanelerde hayatını kaybeden 4 kişinin kesim ölüm sebebini adli tıp raporu belirleyecek.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 26 Şubat Pazar günü, Kadriye Belhan (60) kız kardeşi Nebahat Duysak ile öğle yemeğinde el yapımı konserve domatesten menemen pişirdi. Kadriye Belhan, eşi Mustafa Belhan (66) oğlu Mehmet Belhan (37) ve kız kardeşi Nebahat Duysak ile birlikte öğle yemeğinde menemen yedi. Belhan ailesinin kızı, dershanede olduğu için geç geleceğini ve yemeği dışarıda yiyeceği, erkek çocuklarının ise arkadaşıyla birlikte yemeğe çıktığı, evde bulunan diğer erkek çocuğun ise kahvaltıyı geç yaptığı için menemen yemediği öğrenildi.

Baba, anne, oğul ve teyzenin menemen yedikten sonra rahatsızlandıkları iddia edildi.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKARACAK

Önce Fatma Duysak, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Duysak kurtarılamadı. Bu arada baba Mustafa Belhan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Baba hastanedeyken oğlu Mehmet Belhan'da rahatsızlanarak önce tıp merkezine ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonrada Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğul tedavi altına alınırken iki gün sonra ise anne Kadriye Belhan rahatsızlandı. Anne Belhan ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Annenin rahatsızlanmasının ardından önce baba, 4 gün sonra da oğlu hayatını kaybetti. Anne Kadriye Belhan ise yaklaşık 1 ay özel hastanede yoğun bakımda yattıktan sonra 17 Nisan günü hayatını kaybetti. Anne, baba ve oğul Buruk Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Nebahat Duysak ise yine Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.

Aynı aileden 4 kişinin yaklaşık 1.5 ay içerisinde art arda rahatsızlanarak hayatını kaybetmesinin kesin sebebi belirlenemedi. Ölümlerin ardından her bireyden otopsi için örnekler alındı. Doktorlar sadece menemen yiyen 4 kişinin ölmesi nedeniyle gıda zehirlenmesi üzerinde duruyor ancak kesin sonuç adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak.