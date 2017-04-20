’da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.4.2017 14:55 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 14:56
Şanlıurfa’da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı

’nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu açık kasa pikabın takla atması sonucu meydana gelen nda 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova-Halfeti yolunun İncirli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı pikap, Halfeti'den Bozova'ya çeyiz almaya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Bozova ve 'dan giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Şanlıurfa’da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı
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