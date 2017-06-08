SABAH yazarına yurtdışından ilgi

Türk edebiyat eserleri ve yazarları, dünyanın dört bir yanındaki okurlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen "Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin Türkçe dışındaki dillerde yayımlanmasına destek projesi"ne (TEDA), bu yıl yurtdışındaki yayıncılar adeta hücum etti. 66 ülkenin talebiyle 59 dile çevirisi yapılan eserlerin sayısının yıl sonunda bini aşması bekleniyor. Projeye en yoğun ilgiyi Balkan ve Ortadoğu ülkeleri gösterirken, ABD'den Çin'e, İtalya'dan İsrail'e kadar farklı coğrafyalardaki yabancı yayıncılar da eserleri kendi dillerine çevirmek için başvuru yaptı. Bu yıl itibarıyla çevirisi yapılan 2 bin 311 eserden bin 740'ı raflarda yerini alırken, diğer eserlerin de kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Çeviri talebi yapılan yazarlar arasında en çok ilgiyi tarihçi ve SABAH gazetesi yazarı Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Kinyas ve Kayra" adlı romanıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hakan Günday, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Ahmet Hamdi Tanpınar ve gençler arasında oldukça popüler olan Ayfer Tunç görüyor.