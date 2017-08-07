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‘İffet’ davasında uzlaşma yok

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DİLEK YAMAN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017
‘İffet’ davasında uzlaşma yok
Şarkıcı 'in bir gece kulübünde yakınlaştığı iddia edilen işadamı 'ın sevgilisi Gökçen Taştemel zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Özerk ise Taştemel'in hakkında asılsız iftiralarda bulunduğunu, kendisini ucuz ve iffetsiz bir kadınmış gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Savcılık da ünlü model hakkında hakaret suçundan dava açmıştı. Mahkeme dosyayı Uzlaşma Bürosu savcılığına gönderdi. Taraflara uzlaşma teklif edilmesine karar verildi. Fakat, Özerk ve Taştemel arasında uzlaşma sağlanamadı.
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‘İffet’ davasında uzlaşma yok
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