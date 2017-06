Bu hafta köşemin ilk konuğu gönlümüzde apayrı bir yere sahip sevgili Nükhet Duru, diğeri ise başarılı moda tasarımcısı Gülşah Saraçoğlu. Karşınızda şahane bir sese, dev bir yüreğe bir sanatçı ve 18 yaşında ilk kostümümü Nükhet Duru’ya diken bir modacı

Starlarla çalışmak zor zannederdim. Elbette zor. Ancak yıllarını bu işe vermiş, koskoca bir ses, kocaman bir yürek, fazlasıyla mütevazı ve bir o kadar da enerjisi yüksek bir kadın ile çekim yapıyorsanız; o zaman ne tedirgin olmaya gerek var, ne de gerilmeye... Nükhet Duru'dan bahsediyorum.

Peki bu iki güzel ve başarılı kadınla, sevdikleri yemeklerden günlük alışkanlıklarına kadar her şeyi konuştuğumuz bu röportajda nasıl bir araya geldik? Her şey çok büyük isimlerin yıllarca menajerlik işlerini yapan sevgili Mehmet Cakubay'ın Cihan Doğan ve Gülşah Saraçoğlu'yla birlikte Nopa'ya yemeğe gelmesiyle başladı. O gün ilk kez tanıştığım Gülşah'la konuşurken telefonu çaldı. Bilin bakalım arayan kimdi! Nükhet Duru... Kendisini hemen yemeğe davet ettim.

O kadar nazik ki, haftasına Gülşah'ı koluna takıp geldi. Ve unutamayacağım keyifli sohbetlerden birini yaşattı, ben de bir kez daha aşık oldum ona. Kısa süre önce kendisini sahnede izlediğimde de tavrı, sesi ve sahne hakimiyetiyle, beni kendisine aşık etmeyi başarmıştı.

Cesaretimi toplayıp onunla bir röportaj yapmak istediğimi söyledim. Ben Marcel Boutique'ten bir takım kaptım, onları Gülşah giydirdi, kendimizi Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un ihtişamlı ortamında; bu röportajı yaparken bulduk.



- Günlük beslenme rutininiz nasıldır?

- Nükhet Duru: İnsanın yediği neyse dışarı yansıyan görüntüsü de odur. Bu bilgiyi erken yaşta edindim. Asla fazla yemem, bünyeme yük bindirmem, hazmı kolay sebze ve salatayı etten fazla tüketirim. Balık favorimdir. Süt ürünlerini çok severim. Çocuk gibi süt içtiğim doğrudur. Tatlı düşkünlüğüm yoktur ama çikolataya zaafım var.



- Evde yemek yapar mısınız?

- N.D.: Ben ne yemek yaparsam kendi tarzımda ve lezzetli yaparım. Uydurup bir daha hatırlamadığım yemeklerim vardır. Makarnayı çok severim ama ayda iki kere yerim. Bana göre başarısız yemek yoktur, başarısız aşçı vardır.



- Yemekten çok keyif aldığınız beş Türk yemeği ve beş tane de dünyadan yemek istesem...

- N.D.: Çin ve Japon mutfağını seviyorum. "Denizden babam çıksa yerim" diyenlerdenim. Türk mutfağında da patlıcanlı yemekler ve zeytinyağlılar favorim.





HAYAT BOYU KALIBIMA SIĞAMADIM



- 46'ncı sanat yılınız diye biliyorum. 50. yılınızda büyük bir konser veya kutlama düşünüyor musunuz?

- N.D.: Doğrusu 42 yıl. Ama kutlama yapmak ve geçmişle övünmek pek tarzım değil. Hep yarına hazırlık yaparım. Heyecanlı ve üretken bir insanım. Hayat boyu kalıbıma sığamadım.



- Kalbiniz ne zamandır boş?

- N.D.: Benim kalbim hep doludur. Dalları da her zaman yeşermeye hazırdır.



- Erkeğin kalbine giden yol boğazından mı geçer? Oldukça işveli, cilveli ve fazlasıyla dişisiniz... Yine de bir erkeği yemeklerinizle etkilediğiniz oldu mu?

- N.D.: Tabii ki her sevdiğime, dostuma gösterdiğim özen, izzet-i ikramdan geçer. En güzel ilişkiler sofrada kurulur. Buna bütün kalbimle inanırım.



- Türkiye'de kadınlar 30'larının sonlarında dişiliklerini yitiriyor. Sizi motive eden güç nedir?

- N.D.: Kadını dişi yapan düşünceleri ve tavrıdır. Bence gençlik göreceli bir kavram! Öyle yaşlı 25'likler tanıdım ki şaşarsınız. Öyle genç 70'likler tanıdım ki onlara da şaşarsınız. Biyolojik yaş ve ruh yaşı artık uyumsuz! Ne düşünürseniz o olursunuz. Bir de iç güzelliği vardır ki insanı en güzel gösteren odur.



KÜSKÜNLÜKLER YAŞADIM



- Zaman zaman hepimiz yaşantımızdan bir süre uzaklaşmak istiyoruz. Ancak siz hep zirvedesiniz. Sizi bu anlamda motive eden sihir nedir?

- N.D.: Ben de küskünlükler ve müzikten koptuğum dönemler yaşadım. Kredim sağlam olduğu için yok olmadım. Bir ömür kaliteli müzikten ödün vermedim. Kişiliğimdeki istikrar da bana yardımcı oldu.



- Tom Ford'un size özel elbiseler yolladığını biliyoruz. Bağlantınız devam ediyor mu?

- N.D.: Giyiyorum ve çok beğeniyorum. Tasarımlarını gitmekten müthiş keyif aldığım olağanüstü bir tasarımcı.



- Yakın zamanda sizi sahnede izlemiş biri olarak sesinizden hiçbir şey kaybetmediğinizi söyleyebilirim. Sahneniz de muazzam. Bunu neye borçlusunuz?

- N.D.: Müziğe ve hayata olan aşkıma, bağlılığıma borçluyum. İnsanları mutlu etmek, neşe bulaştırmak benim bu dünyadaki birinci görevim...



- Benim bildiğim ancak sizden duymak istediğim bazı projeleriniz var... Biraz bahsedebilir misiniz?

- N.D.: Hem müzikal hem de etnik projeler yapmak istiyorum ruhani olarak. Yaklaşımlarım çok farklı noktalara geldi.



- Bunca başarıyı sığdırdığınız yaşantınızda, "Keşke" dediğiniz oldu mu hiç?

- N.D.: En belirgin özelliğim, 'keşke'lere prim vermemek. Her yanlış ve kayıp, doğruyu gösterir. Ders alabilene tabii.. Hiç geçmişe bakmam.



STAR RUHU TAŞIYAN BİR KADINIM



- Gastrik by-pass ameliyatına nasıl karar verdiniz?

- Gülşah Saraçoğlu: Doğumdan sonra hep rejimeydim. Sürekli kilo alıp vermekten sıkıldım. Ameliyattan korkuyordum. Şarkıcı Linet beni motive etti. Birkaç doktora gittim ama korktum. Çünkü tüp mide ameliyatı olmak istemiyordum. Gastrik by-pass operasyonu oldum. Yani mideyi çöpe atmadık. Artık alkol, sigara, asitli içecek ve kahve hayatımda yok.



- En sevdiğiniz yemekler ve asla ağzınıza sürmedikleriniz neler?

- G.S.: Balığı çok severim, çok güzel yaparım. Asla ağzıma sürmem dediklerim sakatat, kelle, paça, işkembe...



- Sizi tanıdıkça Donatella Versace'ye benzetiyorum. Kreasyonlarınızı kendi vücudunuzda tanıtıyorsunuz. Sizce modacılar böyle mi yapmalı?

- G.S.: Çok kibarsın... Müsait olan varsa tabii ki yapmalı. Dünya yapıyor bunu yeri geldiğinde. Niye burada bir tek ben yapayım ki?



- Hikayeniz nasıl başlıyor?

- G.S.: Sahne kostümleri yaparak başladım. Her zaman iddialı parçalar yaptım. 18 yaşında ilk kostümümü Nükhet Duru'ya dikmiştim. Baksanıza mesleğe başladığım isme! Star ruhu taşıyan bir kadınım, hep gerçek starlarla çalışma arzum olduğu için hayallerimi hep yüksek tuttum, hepsi de gerçekleşti.



- Sizi diğer tasarımcılarından ayıran en büyük fark ne?

- G.S.: Kendimi çok seven bir kadınım. Giymeyeceğim hiç bir elbiseyi kimseye dikmiyorum... İddialı kostümler dikmeyi seviyorum.. Bunları kendi üzerimde sergilemeye bayılıyorum. "En güzel modacı" diyorlar bana. Aslında bu bir illüzyon. Güzellik göreceli, gençlik ise geçici. En önemlisi kendini iyi tanımak ve bunu doğru şekilde yansıtmaktır.



- Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiniz ve moda klibi çektiniz. Bu projeye nasıl karar verdiniz?

- G.S.: Yapılmamış bir şey yapmak istedim, moda klibi çektim, kendi vitrinim ben oldum! İçimde bir artist yaşıyor ama o artist eserlerini başkalarının üzerinde gördüğünde de havalara uçuyor, gurur duyuyor. Hemcinslerimi güzelleştirmeyi seviyorum ve onlarla ilişkimde modacı gibi değil, yaşam koçu gibi davranıyorum.