Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar dikkat. Bugün ve yarın başvurursanız doğumda en az 3 bin, askerlikte bin liraya yakınk azancınız olacak

Erken emeklilik imkânı sunan doğum ve askerlik borçlanmasında daha az ödemek mümkün.

Bunun için de sadece 2 gününüz kaldı. Bugün açıklanması beklenen yeni asgari ücret, 1 Ocak 2017'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Dolayısıyla 2016 asgari ücreti hâlâ geçerli.

Asgari ücret sadece işçiye verilen parayı belirlemekle kalmıyor.

Birçok ödemenin de ana parametresini oluşturuyor. Bu ödemelerin en önemlileri ise doğum ve askerlik borçlanmaları.

Erkekler askerlik sürelerini borçlanarak (satın alarak) 2 yıla kadar erken emekli olabiliyor.

Kadınlar ise sigortadan sonra yaptıkları 3 doğumla ilgili borçlanma (satın alma) yaparak 6 yıl kazanabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanması yaparken ödeyeceğiniz miktar brüt asgari ücret ile bunun 6.5 katı (2017'de 7.5 kat olacak) arasında bir rakam olarak belirleniyor.

Belirlenen rakamın yüzde 32'sini borçlanıyorsunuz. Yine avukatlar staj sürelerini, hekimler uzmanlık ve asistanlık sürelerini, memurlar da ücretsiz izin günlerini borçlanabiliyor.



ÖDEME 1 AY SONRA

Eğer bugün ve yarın müracaat ederek borçlanacağınızı beyan ederseniz rakamlar 2016 asgari ücretine göre hesaplanacak. Ocak ayında müracaat ederseniz bu kez yeni asgari ücret baz alınacak ve ciddi farklar oluşacak. Yeni asgari ücretin 1.400 lira olduğunu varsayarsak doğum borçlanmasında en az 2.903 lira, askerlik borçlanmasında da en az 725 lira cebinizde kalacak. Asgari ücret daha da artarsa bu miktarlar da yükselecek.

O yüzden başvurunuzu bugün ve yarın yapın. Ödemeleriniz zaten 1 ay içerisinde olacağı için ocak ayında yapabilirsiniz.



Basın kartı şartı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Yıpranmadan yararlanabilir miyim? Ömer KALİ

Kanun yıpranmadan yararlanacakları "Basın ve gazetecilikte Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre basın kartı sahibi olarak çalışanlar" şeklinde tarif ediyor.



Maaş ödenmez

Emekli bir bayanım. Eşimden boşandım. Başka gelirim yok. Babam da vefat etti. Babamın maaşını alabilir miyim? (İsmi saklı)

Kızların yetim maaşı alabilmeleri için evli olmamaları ve emekli maaşı almamaları gerekiyor. Bu yüzden yetim maaşı alamazsınız.



Staj sayılmıyor

Ticaret lisesinde okurken staj yaparak sigorta numarası aldım. Staj günlerimi emeklilikten saydırabilir miyim? Hülya KARATAŞ

Maalesef stajda yatırılan sigorta primleri emeklilikle değil sağlıkla ilgili. Dolayısıyla emeklilik hesabında geçerli olmuyor.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

21.08.1976 doğumluyum. İşe ilk giriş tarihim 21.03.1999. Emekli olabilir miyim? Mustafa ÖZEN

25 yıl 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Primi yazmamışsınız, yılınız tamam. Emeklilik tarihiniz 21.08.2034.



Annem 11.05.1962 doğumlu. 10.10.1994 isteğe bağlı sigorta girişli. Ödenmiş 2843 prim günü var. Ahmet EREN

Annenizin en az 5400 günü olması gerekiyor. Bunu tamamladığınız tarihe göre en az 61 yaşında olması gerekiyor. Toplu ödeme yok.



Amcam 15.03.1999'da Bağ- Kur'lu oldu. Doğum tarihi 01.04.1963. Kesintisiz ödeme yapıyor. Yasin ÖZDEMİR

25 yıl 9 bin gün ve 58 yaş şartları var. Eğer prim günü tamamlanmışsa 01.04.2021'de emekli olur.



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