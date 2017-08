Kamu çalışanına ek ödeme geldi

Toplu sözleşmede hizmet kollarının mali ve sosyal hakları değişti, ek ödemeler geldi. Yeni yönetmelik ve KHK’larla maden işçisinin izin süreleri artarken, kamuda on binlerce yeni kadro açıldı

Ağustos ayı milyonlarca kamu çalışanı ile emekli memur için çok önemli gelişmelere sahne oldu. Özellikle Toplu Sözleşme görüşmelerinin tamamlanması ile çalışma hayatında yeni bir dönem de başladı. Toplu Sözleşme görüşmelerinde sadece zamlar değil 9 ayrı hizmet koluyla ilgili mali ve sosyal haklar da yeniden belirlendi. Hizmet kollarına göre getirilen bazı yeni haklar ve ek ödemeler şöyle:



EĞİTİM:

66 kazanım sağlandı. Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2018'de yüzde 7.62 artışla bin 130 lira, 2019'da yüzde 12.38 artışla bin 180 lira olarak ödenecek. Öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 artırımlı verilecek. Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.



BANKACILIK, SİGORTACILIK:

30 yeni kazanım sağlandı. Nüfus memurları, mahkeme personeli, SGK personelinin fazla çalışma ücretleri yeniden düzenlendi.



SAĞLIK:

Süt izninde ve ayda 5, yılda 12 güne kadar olan yıllık izinlerde döner sermayeden kesinti yapılmayacak. Aile Bakanlığı'nda çalışanların dini bayramlardaki nöbet ücretleri günlük 5, haftalık 14 saate çıkarıldı.



YEREL YÖNETİM:

Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 5 puan artırımlı ödenecek. Resmi tatil günlerinde defin hizmetleri için fazla mesai yapan personele, fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı ödenecek.



BASIN-YAYIN:

PTT'de gişe memurlarına aylık ilave 84 lira ücret ödenecek. Bu tutar PTT merkez müdürlüklerinde görev yapanlara yüzde 25 artırımlı verilecek.



KÜLTÜR VE SANAT:

Sözleşmeli sanatçılara ayda 50 saati geçmemek üzere bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 5 katı ödenecek.



BAYINDIRLIK, İNŞAAT VE KÖY:

Tüm tapu çalışanlarına aylık 150, yıllık bin 800 lira fazla mesai ücreti ödenecek. Bakım ve trafik hizmetlerini araç kullanarak yerine getirenlere aylık ilave 84 TL verilecek. Alo 181 hattı çağrı merkezine gelen şikâyet ve ihbarları inceleyen personele fazla mesai ücreti verilecek.



ULAŞTIRMA:

TCDD personelinden kataner hattının geçtiği işyerlerinde çalışanlara her ay 46 lira ek ücret ödenecek. Marmaray tünelinde fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları gün için 6 lira ilave ücret ödenecek. YHT'lerdeki makinistlere aylık 84 lira ek ücret ödenecek.



ENERJİ:

Ücretsiz yemek yardımından MTA araştırma gemilerinde görev yapan kamu personeli de yararlanacak. ÇAYKUR ve şeker fabrikalarında kampanya döneminde görev yapanlara yılda 3 ayı geçmemek üzere ayda 84 lira prim verilecek. TEİAŞ canlı bakım işletme müdürlüğünde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay ilave 110 lira ilave ücret ödenecek.



MADENCİYE İZİN HAKKI VE MESAİ

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin izin süreleri ve çalışma saatleri yeniden belirlendi. İzinler artırılırken çalışma sürelerinde de sınırlamalar getirildi. Ayrıca mesai ücretleri arttı. Buna göre maden işçilerine olağanüstü haller dışında fazla çalışma yaptırılamayacak. Olağanüstü hallerde haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat, fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 100'den az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödeneceği hüküm altına alındı. Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 7.5, haftada en çok 37.5 saat olarak belirlendi. Turizm sektöründe de dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamayacak.



38 BİN MEMUR ALINACAK

Kamuda yeni KHK ile çeşitli kurumlara memur alımı yapılacak. İşte açılan bazı kadrolar: *32 bin 500 emniyet mensubu *4 bin hakim ve savcı, 2 bin hakim adayı *HSK'ya 100 müfettiş. *Maliye Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı için 36, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı için de 34. *İçişleri Bakanlığı'na 2 kaymakam, 2 yazı işleri müdürü, 2 nüfus müdürü, 6 şef, 4 programcı, 4 bilgisayar işletmeni, 206 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 4 hizmetli, 2 kaloriferci, 2 dağıtıcı. *Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2 ilçe milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü, 4 şef, 24 memur, 2 şoför, 4 hizmetli. *Sağlık Bakanlığı'na hemşire, sağlık memuru ve şoför olmak üzere 62. *Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2 ilçe müftüsü, 22 memur, 2 şoför ve 2 hizmetli. *Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 28. *Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 177 kadro ihdas edildi.