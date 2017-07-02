"Aslında baktığımızda artık Türkiye liginde çok fazla paraları konuşabilecek durumda değiliz... Her takım için ‘battı balık yan gider’ felsefesi hakim. Bu lafı bir tek Başakşehir takımı için kullanamam. Çünkü çok akıllı işler yapıyorlar"

Sabah Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar ile futbol sohbetlerimiz kaldığı yerden devam ediyor... Dün, Video Yardımcı Hakem Uygulaması ve G.Saray'ın transferi Gomis hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Çakar, bugün de Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'i analiz etti. İşte Çakar'ın önemli tespitleri:

Beşiktaş topbaşı yaptı. Ancak kamp programı belli değil. Şu ana kadar transferde de durgunlar… Talisca'nın ve Aboubakar'ın da durumu netleşmedi. Bu belirsizlik ortamı için ne diyeceksiniz?

Beşiktaş için görünen bu belirsizlik ortamı bence aslında çok sağlıklı. Görünen o ki panikle paldır-küldür transferler ya da başka şeyler yapmak istemiyorlar.

Bana göre Beşiktaş'ın çözmesi gereken iki problemi var. Ya da diğer bir deyimle iki mevkide sorun var. İlki stoper...

Ne Mitrovic ne Atınç ne Ersan ne de Tosic hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig için tam olmuyor.

Şenol hoca oraya Marcelo'nun yanına çok daha önemli birini monte etmek istiyor. Pepe dediler, başkalarından bahsettiler ama Beşiktaş da ekonomik olarak bir harabiyet yaşamamak için bence stoper konusunda sağlam davranıyor. Diğer bir mevki de tabii ki santrfor. Aslında Cenk, Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri.

Bunu geçen yıl da çok net bir şekilde ispat etti. Ama hem Şampiyonlar Ligi hem lig yarışında Cenk yeterli olur mu, işte soru işareti bu.

İki sezondur Cenk'in yanında en az Cenk kadar ya da ondan daha iyi iki santrfor vardı. Mario Gomez olsun, Aboubakar olsun, çok önemli işler yaptılar.

Görünen o ki Aboubakar'ın takımda kalması zor. Beşiktaş için bence en önemli problem en az Cenk kadar hatta ondan daha iyi bir santrforun takıma monte edilmesidir.

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in opsiyonunu kullandı ancak şu ana kadar yeni teklifi sunmadı.

2 sene önce görüşmelerde menajer devreye sokmayan Güneş'in, şimdi görüşmelerini menajeriyle yürütmesine Orman'ın kırıldığı söyleniyor. Ne diyeceksiniz?

Ben bu tür nifak tohumlarına asla inanmıyorum.

Şenol Güneş de Fikret Orman da akıllı adamdır. Hem Beşiktaş'ın hem de kendilerinin menfaatlerini kollarlar. Şenol Güneş belli oranda zam istiyorsa tabii ki almalıdır ve alacaktır. İkilinin yüz yüze görüşmeyip, menajer vasıtasıyla görüşmesi çok daha sağlıklı.

Aralarında dostluk, abi-kardeşlik olan ama hiyerarşi de olan insanların para konularında yüz yüze konuşması hep sorun çıkarmıştır.

F.Bahçe Valbuena (32), Dirar (31) ve Mehmet Ekici'yi (27) renklerine bağladı. Özellikle Valbuena ve Dirar'ın yaklaşık 21 milyon Euro'luk (tahmini) transfer maliyeti ve ileri yaşları nedeniyle çok tartışılıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Aslında baktığımızda artık Türkiye liginde çok fazla paraları konuşabilecek durumda değiliz. Her takım için artık battı balık yan gider felsefesi hakim. Bu lafı bir tek Başakşehir için kullanamam.

Çok akıllı işler yapıyorlar. Transfere deli gibi paralar harcamıyorlar. Spektaküler değil ama yararlı transferler yapıyorlar. Ama diğer takımlar taraftar baskısı ya da mutlak saha içi başarıya endeksli yaklaşımla oyuncunun yaşıymış, başıymış hiç ilgilenmeyip UEFA'nın FFP kılıcına bağlı kalarak transferlere saldırıyorlar.

F.Bahçe'nin transferleri yanlış değil ama hala ciddi bir golcü sıkıntısı var. Sow'un durumu belirsiz, Fernandao Kırkpınar başpehlivanı gibi olmuş. Ya Van Persie geçen yıllardaki gibi bir ileri iki geri oynarsa ya da ciddi bir sakatlkı geçirirse ne olacak? Tekrardan belirtiyorum ki F.Bahçe'nin bugün itibariyle bence tek eksiği iyi bir golcüdür.

F.Bahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi başladı. Sizce başarılı olur mu?

Bu soru bence dünyanın en zor sorusu. 'Başarılıdır' diyebilmemiz için şampiyon olması lazım. Aksi halde başarısızdır... Fakat büyük bir sıkıntı var. Eğer F.Bahçe lige kötü başlar ve geriye düşerse siz o zaman şenliği izleyin.

O zaman, 'Hani bu Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım olduğu sürece kulüpten içeri giremezdi... Peki Aziz Yıldırım bu lafları kamuoyuna açıklanmayan hangi sebeplerle söyledi...

Madem bunları söyledin, sonra mecburen Kocaman'ı takımın başına getirdin... İşte tablo ortada...' gibi haklı yorumlar Yıldırım ve Kocaman'ı zor durumda bırakacak ve camiayı sarsacak haber ve yorumlar başlayıverir.



BAŞAKŞEHİR'İN ŞANSI YÜZDE 30-40!



Başakşehir geçen sezon ki performansını devam ettirebilir mi? Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilir mi?

Başakşehir bu sene güç kaybetmedi aksine makul isimlerle kadroyu güçlendirdi. Zirveye oynama konusunda da önemli deneyimleri var. Dolayısıyla Başakşehir'in geçen yılki performansına yakın ve belki de üzerinde bir başarı göstereceklerini düşünüyorum. Gelelim Şampiyonlar Ligi ön elemesine... Son oynayacakları takım büyük liglerin ciddi bir takımı olacak. Ve kadro kalitesi olarak Başakşehir'in üzerinde olacaklar. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılmalarını her ne kadar bu rakip ile bağlantılı da olsa yüzde 30-40'larda görüyorum ama bu kadro UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda iddialı olur.



Gerek Galatasaray gerek Fenerbahçe'de transfer olan yeni futbolcular kendilerine düzenlenen imza törenlerinde ısrarla ve üzerine basarak 'Türkiye'nin en iyi kulübüne geldim' açıklamaları yapıyorlar. Sizce açıklamaların arkasındaki neden ne olabilir?

Onlara verilen talimat ve daha Türkiye'ye ayak bastıklarında onlara öğretilen kurnazlıklar sonucu bu tür açıklamalara giriveriyorlar. Bu açıklamalar çok da zararlı değil ve taraftarı cidden havaya sokuyor.



İLK ÜÇE GİRMESİ ZOR!



Trabzonspor bu sezon şampiyonluk hedefliyor. Şu ana kadar Bongonda ve Kamil Ahmet'i aldılar. Rakipler yıldız isimleri getirirken, Trabzonspor aradan sıyrılabilir mi, yoksa şampiyonluk hayal olarak mı kalır?

Samimi konuşmak gerekirse Trabzonspor'un şu ana kadarki transferleri ve mevcut kadrosuyla şampiyonluğu kovalaması çok zor görünüyor... Hatta Trabzonlu dostları üzmeyelim ama bugün itibariyle kadroya baktığımızda, Trabzonspor'un ilk 3'e girmesi bile çok güç. Ama tabii bu söylediğimiz kağıt üzerinde, bugünkü analizlerle vardığımız bir hüküm. Gönül ister ki Trabzonspor da yarışın içinde hep olsun.