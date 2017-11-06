Aykut Kocaman bozuk para gibi harcanacak bir adam değil

Bir hata varsa, herkesin hatası var. Başarısız bir sezon geçirse de Kocaman iyi bir teknik adamdır. En kolayı onu yollamak olur. Yönetim birlikte yola çıktığı hocasıyla ilk yarının sonunu görmeli. "Futbolcular 3 senede yapacağı hatayı 13 maçta yaptı" tespitine katıldığım Aykut Hoca'nın maçları koparamaması kendi hatasıdır

?Osmanlıspor karşısında sadece son dakikada yenen golün karşılığında oluşan 1-1'lik sonuç değil, ortaya konan oyun, bütün Fenerbahçelileri üzdü, açıkçası kızdırdı. Sezona Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı -ki bu kriterler geçen seneden de belli olmasına rağmen- geç transferler yapılarak başlanması büyük sorun yarattı. Sıkıntı ne olursa olsun, Fenerbahçe gibi bir takımın bu kadar kötü oynayıp, bu kadar az puan almaya hakkı yok. Sadece futbolda değil tüm işlerde duygusallıkla, mantığı birbirine karıştırmamak gerek. Ama sanki Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu durumda duygusallıkla mantık bir arada görünüyor. Şimdi ne olacak ya da olmalı işte benim naçizane tavsiyelerim:



KOCAMAN VE YÖNETİM BİRLİKTE GİDEBİLİR

Maçın bitiş düdüğünden bu yazıyı yazdığım ana kadar düşünüyorum… Tabii ki bizim bir yetkimiz yok ancak fikrimiz var. Ben Aziz Yıldırım ve yönetiminin yerinde olsam ya da Aykut Kocaman olsam nasıl davranırım? Sonuçta bir şey yapılmalı. Bunun içinde Aykut Kocaman'ın ayrılığı da olabilir. Onunla birlikte yönetim de istifa edebilir. Ama hem mantığım hem de duygularımı devreye sokunca görünen şudur:



BIRAKMASI GEREKİRSE BİR DAKİKA DÜŞÜNMEZ

24 oyuncuyu birden gönderemeyeceğinize göre işin kolay tarafı teknik direktörle yolu ayırmak. Ama bunun eksilerine ve artılarına bakıldığında, hem mantık hem de duygusal olarak düşündüğümde yanlış bir hareket olur. Aykut Kocaman iyi bir Fenerbahçelidir ve kim ne derse desin, başarısız bir sezon geçirse de iyi bir teknik adamdır. Şu dakikada kimi getirirsen getir, çok farklı şeyler yapacağına da inanmıyorum. Ama şu da var ki Aykut Kocaman o kadar iyi Fenerbahçelidir ki bırakması gerekiyorsa da bir dakika düşünmeden bırakır. Sanki ilk yarının bitimine kadar yani kalan 6 haftada takımın başında olmasında fayda vardır. 6 maç sonunda puan farkını azaltırsa zaten yeni bir takım olan ve birbirlerini yeni tanıyan teknik direktör ile oyuncu ilişkileri, devre arasında yapılacak operasyonlarla daha iyi olacaktır. Sadece gelecek olanlar değil, buna gidecek olanlar da eklendiğinde yola devam edilmesi gerekir düşüncesindeyim. Aykut Kocaman duygusal yönden baktığımızda bozuk para gibi harcanacak bir adam değil. Bir hata varsa herkesin hatası var. Bugün bıraksa yarın gelecek kişinin de takımı şampiyonluk potasına sokma garantisi yok. Benim de kafamda böyle bir isim yok.



YENİ GELECEK OLAN KİŞİNİN GARANTİSİ YOK

Aykut Kocaman'ın katıldığım bir tespiti, katılmadığım da bir yönü var. Sezon başından beri her hafta söylüyordu Osmanlı maçının ardından yaptığı basın toplantısında da söyledi: "Belki de oyuncularım 3 senede yapacakları bireysel hataları 13 maçta yaptılar." Buna yüzde yüz katılıyorum. Katılmadığım yönü ise maçı koparamaması. Öne geçtikten sonra oyunu devam ettirememesi. Bunu aşacak kişi Aykut Hoca ve oyuncuları. Aykut Kocaman, ciddi eleştirilerimize rağmen çerez yapılacak ve ihaleyi tek başına üstlenecek bir teknik adam değildir, insan hiç değildir. Yönetimle yola beraber çıktılar en azından devre arasını beraber görürler. İşler iyi giderse sorun yok. Zaten gelecek olanın da garantisi yok.



VAN PERSİE DIŞINDA KADRO DIŞI OLMAZ

Başkan Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, diğer yöneticiler ve Aykut Kocaman'ın bir araya gelerek bu işin içinden nasıl çıkacağını acilen görüşmesi ve düşünmesi gerek. Tabii ki taraftarın da gönlünün alınması şart. Bu da 24 kişi olan arkadaşların taşın altına elini koymasıyla olur. Klasik olacak ama gün en azından 6 hafta için (başarı gelirse zaten devam eder) birlik olma günüdür. Benim fikrim; Van Persie dışında kadro dışı olmaz. Duygularım ve mantığım da bu arkadaşın parası verilsin, maaşını da alsın ama Samandıra'da bu büyük formanın kıymetini bilen oyuncular kalsın diyor.