Mutluluğa ilk adım

BUGÜN NELER OLDU

Çelik Grup ve Kale Pazarlama Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif Çelik'in kızı Halime İlknur Çelik ile sanayici işadamı Hasan Köroğlu'nun oğlu Mehmet Emre Köroğlu, mutluluğa ilk adımını attı.Konya ve Antalya'dan 550 kişilik davetlinin yanı sıra tanınmış simaların katıldığı nişan töreni Titanic Beach Lara Resort'ta gerçekleşti. Çiftin mutluluklarına şahit olan aile büyükleri, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Çiftin yüzüklerini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal taktı. Genç çift, Temmuz ayı için düğün müjdesini verdi. Nişana katılanlar Enbe Orkestrası ve Behzat Gerçeker performansı çiftin mutluluğuna ortak oldu.