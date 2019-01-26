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Mutluluğa

ile Mehmet Emre Köroğlu, düzenlenen görkemli törenle evliliğe ilk adımını attı. Çiftin yüzüklerini BJK Başkanı ile Muratpaşa Belediye Başkanı taktı

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Mutluluğa ilk adım
Çelik Grup ve Kale Pazarlama Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif Çelik'in kızı Halime İlknur Çelik ile sanayici işadamı Hasan Köroğlu'nun oğlu Mehmet Emre Köroğlu, mutluluğa ilk adımını attı.

DÜĞÜN TEMMUZ AYINDA
Konya ve Antalya'dan 550 kişilik davetlinin yanı sıra tanınmış simaların katıldığı nişan töreni Titanic Beach Lara Resort'ta gerçekleşti. Çiftin mutluluklarına şahit olan aile büyükleri, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Çiftin yüzüklerini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal taktı. Genç çift, Temmuz ayı için düğün müjdesini verdi. Nişana katılanlar Enbe Orkestrası ve Behzat Gerçeker performansı çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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Mutluluğa ilk adım
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