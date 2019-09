Modakazanı

CARDI B SPOR GİYİMDE

Rap şarkıcılarının sokak giyim ve spor giyime olan etkisinin ne denli büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Durum böyle olunca büyük spor giyim firmaları da muhakkak rap müzik alanında çalışmalar yapan ünlü isimlerle işbirliğine gidiyor. Bunun son örneği de Reebok ve Cardi B arasında gerçekleşti. Marka 90'ların ruhundan esinlenen Aztrek Double isimli yeni modelini, Cardi B işbirliğinde lanse etti.





LONDRA'YA ADIM ATTI

Bu sonbahar iddialı aksesuvarlar yine çok gözde. Birçok marka da bundan esinlerek koleksiyonlarında yılan derisi, abanoz, renkli tüyler ve değerli taşları bir arada kullandı. Jcm London markası, tamamen el işçiliğiyle ürettiği koleksiyonunu Nişantaşı'ndaki merkez butiğinde ve Londra'nın önemli alışveriş merkezi olan Knightsbridge'te showroom'unda koleksiyonunu tanıtmaya başladı.





NEW YORK'TA BİR TÜRK MANKEN

Ünlü manken Gizem Barlak, New York Fashion Week'te dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlü manken bu yıl yedincisi düzenlenen The Daily Front Row dergisinin Moda Medya Ödülleri'ne katılan tek isim oldu. Rockefeller Center'daki törene, Kate Moss, Emily Ratajkowski, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Zendaya, Tommy Hilfiger ve Halima gibi önemli isimler de katıldı.



OFİS İÇİN KIYAFET DERDİNE SON

Bu sonbahar birbirinden ünlü ismin yepyeni koleksiyonlarıyla heyecanlı bir başlangıç yaptık. Bu isimlerden biri de ay sonunda Gizia Gate'teki yeni iş giyim koleksiyonu satışa çıkacak olan Arzu Kaprol. Ulaşılabilir bir fiyat aralığında ofis ortamındaki bir kadının gündüzden, geceye, kokteylden davete ihtiyacı olan tüm parçaları bir araya getiren Kaprol sezonun en hoş koleksiyonlarından birine imza attı.