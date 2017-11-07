Suudi krizinin arkasında ABD mi var?

Twitter hesabı üzerinden Suudi Arabistan'daki gelişmeler üzerine mesajlar paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, gözaltı dalgasında Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yanında saf tuttu.

ABD lideri, "Kral Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi tam olarak ne yaptıklarını biliyorlar.'' dedi.

İŞTE TRUMP'IN KATAR KRİZİNDE ATTIĞI TWEETLER

Trump, Katar'ın Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler tarafından tecrit edildiği Haziran ayı başındaki krizde de benzer sözler sarfetmişti:

"Orta Doğu'ya yaptığım ziyarette, Radikal İdeoloji'ye artık finansman sağlanmamalı dedim. Liderler Katar'ı işaret etti - bakın!''

''Suudi Arabistan Kralı ve 50 ülkeyle yapılan görüşmelerin işe yaradığını görmek çok güzel. Radikal örgütlerin finansmanına karşı katı bir tutum takınacaklarını söylediler ve tüm oklar Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu, terörizm felaketi için sonun başlangıcı olur."

SUUDİ ARABİSTAN İLE 400 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA!

Peki Katar krizinin çıkışından bu yana neler oldu? Mayıs ayında ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Suudi Arabistan'dan 400 milyar doları aşan bir anlaşmayla ülkesine dönen ABD liderinin cebindeki anlaşmanın 100 milyar doları silah satışıydı. Trump, Körfez krizinin mağduru olan Katar'la da Haziran ayı içerisinde silah anlaşması yaptı.

Washington krizin bitmesi için diplomatik çaba gösterse de henüz tabloda değişen hiçbir şey yok.

ABD, KATAR'A 1,1 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ SATIŞI ONAYLADI