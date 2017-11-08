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İspanya'dan flaş Katalonya kararı!
İspanya
'dan flaş Katalonya kararı!
Giriş Tarihi: 8.11.2017
16:49
İspanya
Anayasa Mahkemesi
, Katalonya parlamentosunun tek taraflı yaptığı bağımsızlık ilanını geçersiz kıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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