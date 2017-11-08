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'te 'nın kanalına baskın

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.11.2017 23:29 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 01:49
İsveç'te PKK'nın kanalına baskın

'de daha önce terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yayını kesilen Newroz tarafından kurulan TV'ye düzenlenen baskında "evrakta sahtecilik ve aklamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı. 'te daha önce terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yayını kesilen Newroz TV tarafından kurulan Aryen TV'ye polis baskın düzenledi.

'in Dagens Nyheter (DN) Gazetesinin haberine göre, 'de Kürtçe yayın yapan stüdyolarına düzenlenen baskında, "evrakta sahtecilik ve aklamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Daha önce Newroz TV ismiyle yayın yapan kanalın isminin Aryen TV olarak değiştirildiğine dikkati çekilen haberde, polislerin baskın sırasında yayını durduğu ve içeride arama yaptığı bildirildi.

Stockholm Mali Şube Sözcüsü Niklas Ahlgren baskını doğrularken baskının Vergi Dairesi'nin uyarısıyla yapıldığı bilgisini paylaştı.

Geçen yıl ekimde, Avrupa'da terör örgütü 'nın propagandasını yapan Newroz TV kanalının yayını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) gelen talep üzerine Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesilmişti.

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İsveç'te PKK'nın kanalına baskın
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