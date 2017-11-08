İsveç'te PKK'nın kanalına baskın

Daha önce Newroz TV ismiyle yayın yapan kanalın isminin Aryen TV olarak değiştirildiğine dikkati çekilen haberde, polislerin baskın sırasında yayını durduğu ve içeride arama yaptığı bildirildi.

Stockholm Mali Şube Sözcüsü Niklas Ahlgren baskını doğrularken baskının Vergi Dairesi'nin uyarısıyla yapıldığı bilgisini paylaştı.

Geçen yıl ekimde, Avrupa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Newroz TV kanalının yayını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) gelen talep üzerine Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesilmişti.