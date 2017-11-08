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Kayıp medeniyetin izleri bulundu

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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017
Kayıp medeniyetin izleri bulundu

’nda incelemeler yürüten araştırmacılar, ’nda Yunan filozof Platon’un da bahsettiği kayıp medeniyet ’e ait olduğu düşünülen izlere rastladı

Yunan filozof Platon'un, günümüzden 2 bin 300 yıl önce bahsettiği medeniyete ait olduğu konuşulan kalıntılar, 'nun ortasında, 600 adadan oluşan adacık devleti Mikronezya'da keşfedildi. Quickbird 2 uydusunun çektiği fotoğraflar sayesinde keşfedilen antik yapıların kendilerine en yakın büyük kara parçaları olan ABD'ye 2 bin 500 mil (4 bin kilometre) 'ya ise bin 600 mil (2 bin 560 kilometre) uzaklıkta olduğu hesaplandı.

EN AZ 2 BİN 100 YILLIK
"Kayıp medeniyet" olarak bilinen 'e ait olduğu tahmin edilen yapılar, Mikronezya'nın 'nda keşfedildi. Yapıların en az 2 bin 100 yıl önce inşa edilen yüksek ve kalın duvarlı binaların kalıntıları olduğu sanılıyor. The Science Channel isimli kanalda yayımlanan "What on Earth?" adlı belgesele göre söz konusu bölgede yapılacak araştırmalar sayesinde daha karmaşık ve daha büyük yerleşim birimleri gün yüzüne çıkarılabilir. Uzmanlar, şimdiye dek adacık biçimindeki bu yapılardan 130 tanesini keşfettiklerini belirtti. Araştırmacılar "Söz konusu yapıların bulunduğu antik kentin ismi ''. Bu kelimeler 'İki Yer Arasındaki Boşluk' anlamına geliyor. Araştırmalar denizin altını da kapsayacak biçimde genişletilirse kadim bir medeniyetin izlerine rastlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

POLİTİK BİR GÜÇ MERKEZİ
Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Teksas Güney Metodist Üniversitesi'nden Arkeolog Mark McCoy, "Bana kalırsa bu önemli ve yeni bir buluş. Bölgedeki izlerden, Nan Madol'ün bir başkent, politik bir güç merkezi olduğunu ve dini ritüellere sahne olan bir şehir konumunda bulunduğunu anlıyoruz" diyerek Atlantis medeniyetinin başka şehirlerinin de bulunabileceği sinyallerini verdi.
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