Ankara, Avrupa'yı en hassas noktasından vurdu!

Ankara, üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin bütçesine yaptığı katkıyı, son aylarda Türkiye hakkında alınan kararları protesto amacıyla azaltıyor. Rusya'nın da benzer kararı ile Konsey'in milyonlarca euro kaybı söz konusu

İrili ufaklı 47 Avrupa devletinin üye olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi, Ankara'nın aldığı bütçe katkı payını azaltma kararıyla sarsılmış durumda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'a bir mektup göndererek Türkiye'nin bundan böyle teşkilat bütçesine en fazla katkı yapan devlet (Büyük Donör) statüsünden vazgeçmek istediğini belirtti ve bu amaçla gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi.

6 BÜYÜK DONÖR ÜLKE

DW Türkçe'nin haberine göre; Ankara'nın, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya'nın ardından Avrupa Konseyi'nin bütçesine en fazla katkı yapan 6'ncı devlet konumuna yükselme düşüncesi ilk olarak Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) başkanlığı yaptığı 2010-2012 döneminde gündeme gelmişti.

Ancak bu düşünce siyasi nedenlerden ötürü 2015 yılı başlarına kadar gerçekleşemedi. Karar, Tük hükümeti tarafından 2015 yılı başlarında verildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 12 Mayıs 2015 tarihinde onaylandı, 1 Ocak 2016 tarihinde de yürürlüğe girdi. Türkiye, bu tarihten itibaren daha önce yaklaşık 14 milyon euro olan yıllık katkı payını diğer 5 Büyük Donör devlet gibi 33 milyon euro düzeyine çıkartmayı kabul etmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkında 13 Mayıs 2015 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada bu girişim "Demokrasi ile hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde insan haklarına geniş bir açıdan yaklaşan ve insan onuruna saygıyı ortak kültürümüzün öncelikli unsuru haline getiren Avrupa Konseyi'nin üye ülkelerde ortak değerlerin güçlendirilmesi bakımından oynadığı role verdiğimiz önemin somut göstergesi" olarak tanımlandı.

NİYET NEYDİ NE OLDU

Türkiye'nin bütçeye katkı payını yükseltmesi, Avrupa genelindeki ekonomik kriz nedeniyle "sıfır büyüme" politikası ile yönetilen Avrupa Konseyi'nde sevinçle karşılandı. Türkiye'nin son iki yılda verdiği ekstra 40 milyon euro sayesinde teşkilatın teknik altyapısı yenilendi, tadilat çalışmaları başlatıldı, personel politikası nefes aldı.

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KONSEYE DARBE

Ankara bütçe payını azaltarak 1949'dan bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi'ni en hassas noktasından vurma kararı aldı. Dahası, bütçeye en fazla katkı yapan bir diğer ülke konumundaki Rusya da son bir yıldır benzer bir adım atmış durumda. Rusya, Kırım'ın işgali iddiası nedeniyle Rus delegasyonunu dışlayan AKPM'yi cezalandırmak için Avrupa Konseyi'nin 2017 bütçesine yapması gereken 33 milyon euro tutarındaki katkının 20 milyonluk bölümünü ödemeyi askıya aldı. Ocak 2018'de Rus heyetinin AKPM'ye dönüşü sağlanmazsa bu politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Türkiye'nin aldığı kararın 2018'den mi yoksa 2019'dan itibaren mi yürürlüğe gireceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak, 1 Ocak 2018'den itibaren yürürlüğe girer ve Rusya'nın bu yılki politikası da devam ederse Avrupa Konseyi bir yılda 40 milyon euro birden kaybetmiş olacak. Bünyesinde AİHM, AKPM, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Komiseri, GRECO gibi kurumları barındıran Avrupa Konseyi'nin birçok program ve projesi iptal edilecek. Bu da toplam bütçesi 350 milyon euro barajını dahi aşamayan Avrupa'nın bu en eski teşkilatı için varlıksal bir sorunun başlangıcı demek.