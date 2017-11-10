Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. "Diğer atletler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aramasına şaşırdı"

"Diğer atletler Erdoğan'ın aramasına şaşırdı"

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 17:27 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 17:34
Diğer atletler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aramasına şaşırdı

Dünya şampiyonu , "Yarıştan sonra mız beni aradı ve tebrik etti. Çok mutlu oldum. Böyle bir insanın sizi araması çok önemli" dedi.

'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan , şampiyonluk sonrası 'ın kendisini aramasına diğer sporcuların çok şaşırdığını söyledi.

Ramil Guliyev, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Marka ve Spor Zirvesi'ne (Brand&Sport Summit) katıldı.

Milli sporcu Ramil Guliyev dünya şampiyonu oldu!

Londra'da yarışın bitimiyle Türkiye Atletizm Federasyonundan bir yetkilinin telefonu kendisine verdiğini aktaran Guliyev, şunları kaydetti:

"Yarıştan sonra Cumhurbaşkanımız beni aradı ve tebrik etti. Çok mutlu oldum. Böyle bir insanın sizi araması çok önemli. Diğer atletler görüşmeden sonra bana 'Kim aradı?' diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aradığını duyduklarında çok şaşırdılar. 'Spor sizde o kadar seviliyor mu? Bizde böyle bir şey yok.' dediler. Bu her ülkede olmuyor. Arkamızdaki güç bizi motive ediyor."

Guliyev, efsane atlet Usain Bolt'un Londra'da 200 metreye çıkmadığını hatırlatarak, "Bolt olsa da kesinlikle kazanırdım. Durumu iyi değildi ve yarışta yer almadı. Daha iyi derecelerim olacaktır. Koşulan derece iyi değildi ama şampiyonluğa yetti. Şu an kafamda olimpiyat var. Bütün çalışmaları bunun için yapıyoruz. Buraya kadar madalya kazanıp geldik. Şu an esas olan daha büyük başarı kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Diğer atletler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aramasına şaşırdı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN