Endonezya'nın yerli üretim uçağı Nurtanio

Widodo, başkent Cakarta'da bir hava üssünde yaptığı konuşmada, 1966'ta hayatını kaybeden Endonezya havacılık endüstrisinin öncülerinden Nurtanio Pringgoadisuryo'nun isminin yerli üretim uçak N-219 için uygun gördüğünü kaydetti.

Nurtanio Pringgoadisuryo'nun yaşamını Endonezya'da havacılık endüstrisinin gelişimine adadığını ifade eden Widodo, N-219'a "Nurtario isminin verildiğini söyledi.

Devlet havacılık şirketi PT Dirgantara Indonesia'nın (PTDI) Genel Müdürü Elfien Goentoro, yaptığı açıklamada, oldukça hafif bir uçak olan N-219 Nurtanio'nun, adalar ve dağlık araziler için uygun olduğunu belirtti.

N-219 Nurtanio'nun, PTDI ve Endonezya Ulusal Havacılık ve Uzay Enstitüsü (LAPAN) tarafından üretildiği bildirildi.