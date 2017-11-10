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'nın yerli üretim uçağı Nurtanio

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 20:17 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 20:40
Endonezya'nın yerli üretim uçağı Nurtanio

Devlet Başkanı , yerli üretim uçak N-219'a havacılık endüstrisinin öncülerinden "Nurtanio" isminin verildiğini açıkladı.

Widodo, başkent Cakarta'da bir hava üssünde yaptığı konuşmada, 1966'ta hayatını kaybeden havacılık endüstrisinin öncülerinden Nurtanio Pringgoadisuryo'nun isminin yerli üretim uçak N-219 için uygun gördüğünü kaydetti.

Nurtanio Pringgoadisuryo'nun yaşamını Endonezya'da havacılık endüstrisinin gelişimine adadığını ifade eden Widodo, N-219'a "Nurtario isminin verildiğini söyledi.

Devlet havacılık şirketi PT Dirgantara Indonesia'nın (PTDI) Genel Müdürü Elfien Goentoro, yaptığı açıklamada, oldukça hafif bir uçak olan 'nun, adalar ve dağlık araziler için uygun olduğunu belirtti.

N-219 Nurtanio'nun, PTDI ve Endonezya Ulusal Havacılık ve Uzay Enstitüsü (LAPAN) tarafından üretildiği bildirildi.

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Endonezya'nın yerli üretim uçağı Nurtanio
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